Covid-19, 13 ottobre: a Roma e nel Lazio

Siamo in attesa dei dati ufficiali dalle 10 Asl del territorio che saranno comunicati dall’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato.

Atteso aumento casi e tamponi

“Oggi ci aspettiamo – dichiara l’unità di crisi Covid Regione Lazio – un aumento dei casi e dei tamponi effettuati nelle ultime 24h.

Si registra un focolaio presso la sede del corriere Bartolini a Guidonia dove si registrano sedici casi di positività con link alla sede del corriere e quaranta posti in isolamento domiciliare.

E’ in corso l’indagine epidemiologica da parte della Asl Roma 5″.

Asl Viterbo: 65 casi

65 casi accertati di positività al COVID-19: 28 a Viterbo, 6 a Civita Castellana, 5 a Sutri, 4 a Corchiano, 4 a Vetralla, 3 a Caprarola, 3 a Capranica, 2 a Tuscania, 2 a Ronciglione, 1 a Castel Sant’Elia, 1 a Canepina, 1 a Soriano nel Cimino, 1 a Oriolo Romano, 1 a Vasanello, 1 a Tarquinia, 1 a Vitorchiano, 1 a Farnese, 1 a Vignanello, 1 a Ischia di Castro, 1 ad Acquapendente e 1 a Nepi.

Dei casi odierni 21 presentano un link epidemiologico con casi precedentemente accertati e già isolati, 40 sono collegati a tamponi eseguiti per sintomatologia, 4 sono collegati a tamponi eseguiti a seguito di un esame post sierologico, 3 sono collegati a tamponi eseguiti a seguito di un test antigenico, 1 è collegato a un tampone preventivo eseguito per un accesso in una struttura Asl. 64 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio, 5 sono attualmente ricoverati presso il reparto di Malattie infettive di Belcolle.

Oggi è stata comunicata la guarigione di 4 pazienti: 1 a Viterbo, 1 a Villa San Giovanni in Tuscia, 1 a Bassano in Teverina e 1 a Blera.

423 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

Asl Latina: 78 casi

Si registrano 78 nuovi casi positivi, distribuiti nei Comuni di Aprilia (4), di Cisterna di Latina (2), di Cori (3), di Fondi (5), di Latina (35), di Minturno (5), di Monte S. Biagio (1), di S. Felice Circeo (1), di Sabaudia (2),di Santi Cosma e Damiano (1), di Sermoneta (3), di Sezze (3), di Sonnino(7) e di Terracina (6).

Asl Rieti: 7 casi

All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 7 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti: donna 78 anni, uomo di 44 anni, cluster già noti e isolati.

Forano: uomo di 23 anni, cluster già noto e isolato.

Poggio mirteto: donna 48 anni, cluster già noto e isolato.

Poggio Moiano: donna 50 anni, cluster già noto e isolato.

Casa riposo Il Giardino Concerviano: donna 95 anni e donna di 82 anni, cluster già noti e isolati.

Contatti in sorveglianza domiciliare: 421

Soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare: 13

Guariti: 4 uomini e 1 donna di Rieti, 1 donna di Poggio S. Lorenzo, 1 uomo di Fara in sabina, 1 uomo di Cantalupo in sabina.

Totale positivi in provincia di Rieti: 213

Nelle ultime 24 ore presso il drive-in della Asl di Rieti sono stati eseguiti 256 tamponi nasofaringei.

Dove fare i test antigenici rapidi dai privati a Roma, Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina

Elenco redatto secondo l’accordo tra Regione Lazio e le associazioni di categoria aggiornato al 13 ottobre.

Drive In

Elenco dei Drive in Covid-19 a Roma e nel Lazio

E breve vademecum sui tamponi

Link all’app Salute Lazio per Android e link all’app Salute Lazio per App Store.

Da inizio settimana monitoraggio quotidiano dei tempi d’attesa ai Drive in.

Situazione delle auto in coda alle ore 14 del 13 ottobre:

Asl Roma 1

Labaro 110, San Giovanni 91 (e 253 persone in fila al drive in pedonale), Santa Maria della Pietà 82

Asl Roma 2

Togliatti 200, Odescalchi 90, Campus Biomedico 198, Istituto Zooprofilattico 250, Santa Lucia Ardeatina 35

Asl Roma 3

Forlanini 61, Casal Bernocchi 54, parcheggio lunga sosta Fiumicino 20

Asl Roma 4

Capena 55, San Paolo 20, Bracciano 51, Ladispoli 8

Asl Roma 5

Aeroporto di Guidonia aperto alle 14, Colleferro 97, Palombara Sabina 55, Centro Agroalimentare 123, Labico 43

Asl Roma 6

Genzano 130

Asl di Latina

Latina 50

Asl di Frosinone

Sora 60

Asl Rieti

Rieti 20

