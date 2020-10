Covid-19, 12 ottobre: a Roma e nel Lazio

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Siamo in attesa dei dati dalle 10 Asl del territorio che saranno comunicati dall’Assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato.

Asl Viterbo: 36 casi

36 casi accertati di positività al COVID-19: 15 a Viterbo, 5 a Vetralla, 3 a Capranica, 2 a Bassano Romano, 2 a Nepi, 2 a Valentano, 1 ad Acquapendente, 1 a Tarquinia, 1 a Fabrica di Roma, 1 ad Oriolo Romano, 1 a Tuscania, 1 a Monterosi, 1 ad Ischia di Castro.

Dei casi odierni, 19 presentano un link epidemiologico con casi precedentemente accertati e già isolati, 10 sono collegati a tamponi eseguiti per sintomatologia, 3 sono collegati a tamponi eseguiti a seguito di un esame post sierologico, 3 sono collegati a tamponi eseguiti a seguito di un test antigenico, 1 è collegato a un tampone eseguito per un accesso in Pronto soccorso.

35 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio, 1 è attualmente ricoverato presso il reparto di Malattie infettive di Belcolle.

4 pazienti sono stati dichiarati guariti: 2 a Viterbo, 1 a Vetralla e 1 a Nepi.

337 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

Dove fare i test antigenici rapidi dai privati a Roma, Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina

Elenco redatto secondo l’accordo tra Regione Lazio e le associazioni di categoria

Drive In

Due nuove postazioni Asl Roma 1

Due nuove postazioni drive in, realizzate in collaborazione con l’Ospedale “Cristo Re”(per test antigenici, percorso pedonale) e con l’IRCCS IDI (per tamponi nasofaringei con metodo molecolare, percorso misto, sia pedonale che con auto).

L’accesso è solo su invito della ASL Roma 1, rivolto ai cittadini indirizzati dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP).

Nuovo Drive in Ladispoli

Drive in a Ladispoli, Via Aurelia km 41500, parcheggio Casa della Salute di Ladispoli Asl Roma 4

Nuovo Drive in Guidonia

Aeroporto di Guidonia a partire dalle 14:00, Via Roma Asl Roma 5

Nuovo Drive in Tarquinia

Drive in a Tarquinia, Viale Igea 1 Asl Virerbo

Nuovo Drive in Gaeta

Drive in a Gaeta, Via Salita Cappuccini snc Asl di Latina

Sulla app Salute Lazio è disponibile l’elenco geolocalizzato dei drive-in della Regione Lazio dove si eseguono i test per il COVID-19.

Link all’app Salute Lazio per Android e link all’app Salute Lazio per App Store.

Da ieri monitoraggio quotidiano dei tempi d’attesa.

Situazione delle auto in coda alle ore 14 del 12 ottobre:

Asl Roma 1:

Labaro 79, San Giovanni 42 (e 68 persone in fila al drive in pedonale), Santa Maria della Pietà 76

Asl Roma 2:

Togliatti 114, Odescalchi 70, Campus Biomedico 47, Istituto Zooprofilattico 110, Santa Lucia Ardeatina 10

Asl Roma 3:

Forlanini 60, Casal Bernocchi 30, parcheggio lunga sosta Fiumicino 54

Asl Roma 4:

Capena 20, San Paolo 43, Bracciano 0, Ladispoli 10

Asl Roma 5:

Aeroporto di Guidonia aperto alle 14, Colleferro 42, Palombara Sabina 29, Centro Agroalimentare, 47

Intervista al dr. Valerio Mogini referente della Croce Rossa Italiana

Ottobre mese prevenzione contro il tumore al seno

Ottobre è il mese della prevenzione contro il tumore al seno: se hai tra i 45 e i 49 anni prenota una mammografia gratuita.

Le mappe dei contagi nei quartieri del III, IV e V municipio di Roma

La mappa dei contagi nel Municipio III (aggiornata al 5 ottobre)

La mappa dei contagi nel Municipio IV (aggiornata al 5 ottobre)

La mappa dei contagi nel Municipio V (aggiornata al 5 ottobre)

La mappa dei contagiati nel Lazio e nei Municipi di Roma

Le mappe sono realizzate dal SERESMI e rappresentano l’incidenza cumulativa dei contagi da Covid-19 nei Comuni del Lazio e nei Municipi e quartieri di Roma in rapporto al numero dei residenti dei singoli territori.

Le mappe sono aggiornate settimanalmente (il martedì), per consentire il consolidamento dei dati. Quelle visibili oggi sono riferite ai dati complessivi registrati fino al 5 ottobre. A quella data il tasso di diffusione ogni 10mila abitanti a Roma città era 30.29 (8.703 casi dall’inizio dell’emergenza).

La mappa interattiva sulla diffusione del Covid-19 in Italia

In versione mobile e in versione desktop.

I dati vengono aggiornati giornalmente alle ore 18, in contemporanea alla conferenza stampa che viene trasmessa attraverso i canali social del Dipartimento della Protezione Civile.

La mappa sulla diffusione mondiale

La mappa con la situazione mondiale dell’infezione da Coronavirus COVID-19 realizzata dalla Johns Hopkins University.

Versione per pc

Versione per smartphone e tablet