“Cresciamo Insieme” laboratorio motorio e ludico per bimbi da 0 a 15 mesi

Dalla prima infanzia e per tutta la vita, il movimento fisico gioca un ruolo importante nella creazione delle reti neurali che stanno alla base dell’apprendimento.

L’attività principale di un bambino è di sperimentare sé stesso ed esplorare il mondo che lo circonda; il proprio modo di sentire, conoscere lo spazio, le sue capacità motorie e di relazione si esprimono attraverso l’arte del gioco e del movimento, strumenti questi che facilitano i naturali processi evolutivi e di apprendimento del bambino. È importante che in questa prima fascia di età ciò avvenga con la presenza del genitore che rassicura e rinforza ogni sua scoperta.

Il laboratorio “Cresciamo insieme” della Associazione di Promozione Sociale Latte & Coccole, offre uno spazio di gioco ai genitori e ai bambini da 0 a 15 mesi dove ciascun bimbo potrà conoscere e sperimentare oggetti morbidi ed elastici come la stoffa, resistenti come il legno, che si lanciano come una palla. Tutto sarà nuovo e importante, e soprattutto sarà al servizio dello sviluppo delle sue abilità motorie. Inoltre la condivisione con gli altri bambini favorirà la socializzazione.

Il laboratorio è condotto da Roberta Bassani, danza-movimento terapeuta ed educatore del movimento in età evolutiva (IDME – Approccio BMC)

Quando: ogni mercoledì ore 11 (per i più piccoli); ore 17 per i più grandi (da 1 a 3 anni).

Quanto costa: 60 euro al mese; seduta singola 20 euro

Latte & Coccole: dal 2002 è il primo ambulatorio IBCLC per l’allattamento in tutta l’Italia Centrale. La sua mission è promuovere un rapporto consapevole, sano e naturale tra genitori e figli, per aiutarli a capirsi e rispettarsi a vicenda e crescere insieme in armonia, dalla gravidanza e il parto vissuti con serenità e consapevolezza fino all’allattamento e un sano svezzamento.

Latte & Coccole si trova a Roma, in via Cave di Pietralata 14, più info su: www.latteecoccole.it

