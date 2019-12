Ecco alcuni eventi culturali, incontri, mostre, e attività per bambini e adulti per la settimana dal 16 al 22 dicembre nelle Biblioteche, nei Municipi, nei teatri di Roma.

Municipio I . Alla Biblioteca Enzo Tortora, in via N. Zabaglia 27b, sabato 21 dicembre alle 17 presentazione del libro “..poi c’è quer torello de Bodini”, la vita del campione di Testaccio. Il libro ripercorre la carriera agonistica di Renato Bodini, dagli esordi da calciatore fino alla carriera di allenatore, alla presenza dell’autore Paolo Arcangeli, modera Fabrizio Grassetti, Presidente del Comitato Scientifico del Museo della Roma. Alla Biblioteca Giordano Bruno, in Via Giordano Bruno 47, lunedì 16 alle 17.30 presentazione del libro Venite a prendere Tommaso Renise di Alessio Degli Incerti (editrice Giazira scritture, 2018), a presentare il libro Silvia Paoluzzi, responsabile Ufficio Stampa dell’Unione Inquilini, ad ingresso libero. Gradita la prenotazione. Info e prenotazione: 0645460461/3, ill.giordanobruno@bibliotechediroma.it. Mercoledì 18 alle 17 tre giovani scrittori presentano i loro libri: Il senso non è fluido di Erica Poledri (ed. L’Erudita, 2018), il racconto I custodi della Terra di Flavia Ricci della raccolta Terra Viva, Storie di uomini, mondi, macchine AA.VV. (ed. L’Erudita, 2018) e Pitaya e i frutti del Drago di Davide Montano (Palombi Editori, 2019), a seguire l’esecuzione di musiche di Telemann e Bach ad opera dei violisti Emma Ascoli e Giovanni Mancini e la partecipazione straordinaria della clavicembalista Angela Picco. Ad ingresso libero, è gradita la prenotazione. Info e prenotazione 0645460461/3; ill.giordanobruno@bibliotechediroma.it. Alla Biblioteca Casa delle Letterature, in piazza dell’Orologio 3, giovedì 19 alle 17.30 Affettività e sessualità, a cura di Roberto Iannuzzi, Valeria Malerba e Cristiano Pinto, con la musica di Daniele Casali. Per il ciclo Letteratura & intelligenza emotiva. Un percorso per conoscersi. Affettività e sessualità. Alla Biblioteca Casa delle Traduzioni, via degli Avignonesi 32, martedì 17 dicembre alle 17.30 presentazione del libro di Marco Filoni con l’autore e Guido Vitiello Inciampi. Storie di libri, parole e scaffali.

Proseguono, inoltre, le visite guidate e trekking storico ambientali organizzati dal Dipartimento Tutela Ambientale, quali occasioni per riscoprire la bellezza dell’enorme patrimonio verde di Roma con appuntamento mercoledì 18 alle 9.30 in piazzale Napoleone I (terrazza che si affaccia su p.zza del Popolo) per la passeggiata del Pincio.

Municipio IV . Alla Biblioteca Vaccheria Nardi, in via Grotta di Gregna 37, d a lunedì 16 a venerdì 20 dicembre , dalle 10 alle 15 il Laboratorio di Street Art – produzione opera d’arte Site Specific con l’artista Kristina Milakovic, a cura dell’Associazione culturale Trousse. Parte del programma Obiettivo periferie – futuro, innovazione e partecipazione. Lunedì 16 alle 17.30 Bruno Morchio presenta il suo ultimo romanzo, Le sigarette del manager. Bacci Pagano indaga in val Polcevera (Garzanti editore, 2019), in collaborazione con il circolo di lettura della Biblioteca. Martedì 17 alle 17.30 presentazione del libro Buio in sala. Guida breve ai cinema di Roma (Perrone, 2019) di Stefano Scanu, in collaborazione con il circolo di lettura della Biblioteca. La guida creata da Scanu è un vero e proprio giro in scooter per le vie di Roma, la città del cinema e dei cinema, alla scoperta di un universo di sale che ogni anno inaugurano o falliscono, proiettano anteprime o terze visioni, che vengono occupate, sgomberate, riconvertite in bingo, banche, complessi residenziali o “ricoveri per piccioni”. Una mappatura topografica, una guida agevole e introspettiva ai cinema romani. Giovedì 19 alle 18 performance con Film muti, letture e musica dal vivo. Proiezione del film Frankestein di J.Searle Dawley (1910, 13′), cortometraggio muto dedicato al grande classico di Mary Shelley, e di Viaggio attraverso l’impossibile di Georges Mèliés (1904, 20′), cortometraggio muto con protagonista il professor Craziloff, il quale ha brevettato un mezzo per il trasporto. Sabato 21 alle 11/13 Laboratorio di VR Virtual Reality. La Tecnologia della realtà Virtuale nell’ambito del programma Obiettivo periferie – futuro, innovazione e partecipazione.

Municipio V . Alla Biblioteca Gianni Rodari, via F. Tovaglieri 237/A, martedì 17 dicembre alle 17 incontro di pratica filosofica Polifonia socratica. Unione delle voci concordi e discordi. Proseguono le iniziative di #FestAm, il Festival dell’Ambiente promosso e sostenuto dal Municipio, giunto alla terza edizione, proiezioni di film, presentazioni di libri ed incontri sulle tematiche ambientali ad ingresso libero e gratuito per tutte le iniziative, per seguire gli eventi https://www.facebook.com/FestamMunicipioV

Martedì 17 inizio degli eventi natalizi promossi e sostenuti dal Municipio con il programma a cura di Argilla Teatri che si snoderà fra il quartiere La Rustica ed alcune stazioni della Metro C con musica, teatro, giocolieri e trampolieri, presepe vivente itinerante per le vie del quartiere La Rustica, il programma su https://www.facebook.com/argillateatri. Mercoledì 18 alle 14.30 alla Scuola Carlo Pisacane, via dell’Acqua Bullicante 30, in occasione della giornata internazionale dei diritti dei migranti si inaugurerà la pietra d’inciampo, installata a cura del Municipio, per ricordare il ragazzo del Mali scomparso nel Mediterraneo sulla cui giacca aveva cucito la pagella con i suoi voti in arabo e in francese.

Domenica 22 lungo le vie principali di Tor Sapienza lo Street Choir Festival, patrocinato dal Municipio: dalle 17.00 alle 19.30 lungo la via, piazza Cesare De Cupis e Via Tor Cervara, si alterneranno vari gruppi corali. I concerti termineranno in strada alle 19.00 e proseguiranno nella Chiesa San Vincenzo De Paoli, in Via Tor Sapienza, 52, dove si concluderà il festival con una performance di brani a cori riuniti, per seguire l’evento https://www.facebook.com/events/tor-sapienza-lazio-italy/street-choir-festival/442076116447779/

Municipio VII . Alla Biblioteca Nelson Mandela, in via La Spezia 21, mercoledì 18 alle 17 condivisione di esperienze gastronomiche e letterarie, di ricordi e atmosfere familiari con la presentazione del libro di Lara Gitto e Maria Luisa De Filippis C’era una volta a tavola… e tre!, a cura di Lara Gitto (Lombardo edizioni, 2018). A conclusione, auguri e brindisi. Ingresso fino a esaurimento posti. Alla Biblioteca Raffaello, via Tuscolana 1111, lunedì 16 alle 17 incontro con la traduttrice letteraria Marina Rullo Politicamente scorretto. Voce ai traduttori, le dinamiche del mestiere di traduttore letterario e la sfida della trasposizione di un’opera in una lingua e cultura diverse, anche in considerazione della fascia d’età dei lettori. Giovedì 19 alle 17 lettura natalizia e incontro di opera cinematografica La Befana vien di notte, regia di Michele Soavi (Italia 2018).

Municipio IX . Alla Biblioteca Laurentina – Centro Culturale Elsa Morante, piazzale Elsa Morante, sabato 21 alle 11 in collaborazione con Claudio Madau e con gli autori Emanuela Giordano, Brunella Schisa e Roberta Colombo presentazione dei libri della Collana terzo tempo. Interviene Lidia Ravera.

Municipio X . Alla Biblioteca Sandro Onofri, in via Umberto Lilloni 39/45, nell’ambito di Contemporaneamente Roma 2019, la stagione della cultura dedicata alla creatività, all’innovazione e alle forme e ai linguaggi del presente promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita culturale: Contemp-humanity//Visioni e narrazioni, martedì 17 alle 17 Sogni d’inverno – edu-tainment sulla drammaturgia contemporanea, di C. Becchimanzi, con C. Becchimanzi, G. Conteduca, V. Marinaro, D. Vandelli, G. Vanni. Letture drammatizzate e narrazioni delle trame storiche del teatro di tutti i tempi, per riflettere su come vengano trasformate negli intrecci drammaturgici delle opere multimediali contemporanee. Per bambini/e ragazzi/e 11-13 anni. Prenotazione alla mail prenotazioni.valdrada@gmail.com. Info: http://lnx.valdradateatro.it/. Alla Biblioteca Elsa Morante, via Adolfo Cozza 7 – lungomare Paolo Toscanelli 184, martedì 17 alle 17.30 incontro con l’autore Piazza Fontana, il processo impossibile di Benedetta Tobagi (Ed. Einaudi). Inoltre, il Municipio presenta Gospel di Natale, 4 serate di musica con Testaccio Gospel Voices della Scuola Popolare di Musica di Testaccio alle 19 e ad ingresso gratuito, martedì 17 nella Cattedrale S. Aurea, piazza della Rocca 13; mercoledì 18 a Punto Luce delle Arti, via M. Fasan 58; giovedì 19 alla Parrocchia S. Giorgio M., largo S. Giorgio 4 – Acilia; venerdì 20 nella Chiesa S. Nicola di Bari, via Passeroni 1. Ed ancora, allo Stabilimento Venezia, lungomare A. Vespucci 24, lunedì 16 alle 17.30, per il Leggio del mare, Paolo di Paolo presenta Lontano dagli occhi; dalle 13 alle 16 Proactive Dance, workshop gratuito di teatro urbano a cura della Compagnia Valdrada, nell’ambito del bando “Contemporaneamente Roma 2019” ed anche martedì 17 dalle 14 alle 17 in p.zza della Rocca – Ostia Antica. Mercoledì 18 nell’Aula Magna Liceo Democrito, v.le Prassilla 79 – Casalpalocco, alle 10 per il progetto SOS Mondo, di APS “Spazi all’Arte”, nell’ambito di Contemporaneamente Roma 2019, laboratori e performance di arte contemporanea più conferenza. Giovedì 19 nella Sala Riario, Ostia Antica, alle 21.00 Concerto degli Auguri, a cura di Associazione A. Corelli. Sabato 21 il Municipio alle 10.30 presenta la Festa di Natale al Giardino Paolo Orlando alla Stazione Lido Centro con l’allestimento dell’albero, musica e la partecipazione del Coro S. Monica; alle 10 il Castello di Giulio II, piazza della Rocca – Ostia Antica, apre al pubblico come ogni sabato e domenica fino alle 17 e fino al 22 dicembre. Domenica 22 ancora il Municipio nel Chiostro, piazza della Stazione Vecchia 26, presenta Danza dell’Antica Roma, un progetto della scuola di danza Chorus di Anna Cirigliano, esibizioni, laboratori, mostra fotografica. Proseguono, tra l’altro, al Porto Turistico al n. 852, la mostra collettiva di arte contemporanea curata dall’Associazione artistica INTERART fino al 31 dicembre con aperture mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle 15.30 alle 19.00 e la Collettiva di Natale a cura dell’Associazione ArteDegas, via della Stazione del Lido 32, fino al 7 gennaio tutti i giorni, tranne il lunedì mattina, dalle 10 alle e dalle 17 alle 19.30. Al Teatro del Lido, via delle Sirene 22, domenica 22 alle 18.00 musica con Stefano Mhanna e i Novi Toni Comites da Vivaldi a Tchaikovsky. In corso fino al 31 dicembre la mostra (R)esistenze con foto di Valerio Nicolosi e fino al 22 dicembre la mostra Bauhaus 100, di artisti vari per il progetto Miaohaus – Bauhaus.

Nella Sala Paolo Poli, via Capitan Consalvo 2,venerdì 20 e sabato 21 alle 21 e domenica 22 alle 18 Mangia, scritto e interpretato da Anna Piscopo, diretto da L. Carozzi. Al Teatro Don Mario Torregrossa, via di Macchia Saponara 106 – Acilia, domenica 22 alle 18 Zadriesky Point di e con Marco Zadra, un viaggio nel tempo dal 1887 al 2018. Al Teatro Dafne, via Mar Rosso 327, Gianni Pontillo in Chicchignola di Ettore Petrolini, con Deborah Caroscioli, fino al 29 dicembre. Al TeatroinStalla, vicolo delle Saline 25, dal lunedì al sabato, escluso il venerdì, laboratori di teatro, bioenergia, clown, discipline orientali.

Municipio XI. Alla Biblioteca Guglielmo Marconi, in via G. Cardano 135, mercoledì 18 alle 17 laboratorio a cura di Giancarlo Chirico – Ass. Fiaba-So-fando ispirato alla favola di Italo Calvino Giovannino senza paura. Prenotazioni al numero 06 45460300/1. Giovedì 19 alle 17 laboratorio natalizio, dove si insegna a lavorare all’uncinetto, a cura dei Lettori ad Alta Voce della biblioteca. Sempre giovedì 19 alle 17 lettura animata e danzata con laboratorio esperienziale e creativo e Kamishibai versione bilingue. Ogni partecipante riceverà copia omaggio del libro “The true story of Fairy Ink”- versione bilingue di “La vera storia di Fata Inchiostro”, scritto da Ilaria Vitone, illustrato da Lorenzo Villoresi, traduzione a cura di Gaby Sembiante, edito da a.s.d. Pas de Qua- Arte in Movimento. Per bambini dai 4 ai 10 anni, posti limitati, è necessaria la prenotazione tel. 06 45460300/1.

Municipio XII. Per le visite guidate e trekking storico ambientali organizzati dal Dipartimento Tutela Ambientale, quali occasioni per riscoprire la bellezza dell’enorme patrimonio verde di Roma, appuntamento martedì 17 alle 9.30 in via di Bravetta 739 per la visita guidata all’interno del Forte.

Municipio XIII . Alla Biblioteca Cornelia, via Cornelia 45, lunedì 16 alle 17 So…Reading 2, letture tratte da racconti e dialoghi di autori celebri, pagine insolite, battute fulminanti, ironia e ottimismo… eseguite dai Lettori ad Alta Voce della Biblioteca.

Municipio XIV . Alla Biblioteca Franco Basaglia, in via Federico Borromeo 67, lunedì 16 e venerdì 20 alle 17 spettacolo e attività a cura dell’Associazione Cantieri dello spettacolo su progetto di Federica Mancini. Adatto a bambini di età compresa tra 6 e 10 anni. Prenotazione obbligatoria (Massimo 20 bambini). Tel 0645460379/0645460371.