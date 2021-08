Dal 23 al 28 agosto alla scoperta del Rione Monti

Rione Roma è un progetto di rigenerazione urbana realizzato con il sostegno di Roma Capitale, creato per stimolare connessioni tra il territorio e le sue risorse umane e creare narrazioni.



Dal 23 al 28 agosto 2021 sarà possibile scoprire il Rione più antico di Roma, il Rione Monti, attraverso tour inediti. Dall’ascolto delle storie raccontate delle presenze arboree, la pedalata fra le epoche dell’arte, l’Astrotour notturno per ammirare le meraviglie dello spazio e l’esplorazione della Roma antica, fino ad arrivare alle attuali stradine alla moda. Inoltre, per sorprendersi e divertirsi a scoprire la città in modi nuovi, i laboratori di botanica/sensoriale, il picnic artistico e la scultura formativa.

RioneRoma Tour Festival è un progetto di Bluecheese Project e fa parte del palinsesto dell’Estate Romana 2021.

La partecipazione è gratuita.

IL PROGRAMMA

I Tour:

Lunedì 23 Agosto ore 18.15 _ “Il mio Rione – guida per un giorno” con la partecipazione dei residenti il tour attraversa luoghi diversi e diversamente radicati per un racconto corale della realtà del quartiere Monti



Martedì 24 Agosto ore 10.30 _ “Gli alberi narrano Roma” Scoperta o riscoperta delle presenze arboree nel centro storico, tour a due voci

Mercoledì 25 Agosto ore 9.30 _ “Il Liberty a Roma” Tour in bici

Giovedì 26 Agosto ore 16.00 _ “Skateboard tour” Tour a 360 gradi nella cultura dello sport più urbano che ci sia

Venerdì 27 Agosto ore 21.00 _ “Astrotour” Tour notturno tra le meraviglie dello spazio

Sabato 28 Agosto ore 17.00 _ “Rione Monti: ieri, oggi e domani”

Dalla suburra della Roma antica alle quattro Basiliche maggiori fino ad arrivare alle attuali stradine alla moda

I Laboratori:

Martedì 24 Agosto ore 18.00 _ “Le sfumature del verde”

Laboratorio di botanica/sensoriale per conoscere la biodiversità urbana

Venerdì 27 Agosto ore 10.30 _ “Pic-nic artistico”

Sabato 28 Agosto ore 10.30 _ “Scolpendo”

La mostra “Io vedo”

Fotografie di Flaminia Celata, Simona Filippini, Lina Pallotta, Sara Palmieri, Ninni Romeo.

A cura di Sara Palmieri.

da lunedì 23 fino a sabato 28 lungo via Urbana

Per partecipare è necessario prenotarsi su: Eventbrite Rione Roma

Dettagli e info su: Facebook RioneRoma Eventbrite Rione Roma; www.rioneroma.it