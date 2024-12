Dal degrado alla speranza: la Borgata Gordiani lancia la sfida per la rinascita del campo di calcio

C’è un campo di calcio nella periferia est di Roma, ormai dimenticato da quasi dieci anni, che ora potrebbe tornare a vivere grazie all’impegno di una squadra di calcio popolare.

La Borgata Gordiani, una delle realtà più attive del quartiere, ha deciso di dare nuova linfa a quel terreno dimenticato, con l’ambizioso progetto di riqualificarlo e renderlo nuovamente fruibile per la comunità.

L’obiettivo è chiaro, ma il percorso è impegnativo. Secondo le stime fatte dagli attivisti, sono necessari circa 40mila euro per restaurare la struttura e renderla accessibile.

Per raggiungere questa cifra, la Borgata Gordiani ha lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma produzionidalbasso.com, invitando i residenti, i tifosi e chiunque creda nel valore del calcio come strumento di aggregazione e cambiamento sociale a partecipare.

L’iniziativa, che mira a ridare vita al campo di via Prenestina 521, vuole restituire alla zona uno spazio di sport e socialità, dove giovani e meno giovani possano ritrovarsi, giocare e crescere insieme.

“Sogniamo una struttura sportiva attraverso cui consolidare il nostro progetto e restituire ai quartieri di Roma est la possibilità di praticare il calcio in un modo differente e lontano da ogni discriminazione, così stiamo chiedendo il tuo aiuto” spiegano gli attivisti della Borgata Gordiani, che nel 2018 hanno fondato la squadra di calcio a 11 oggi in Prima categoria.

Il campo, si trova in una zona complessa, al confine tra Quarticciolo, Tor Sapienza e Casale Rosso, e a poche centinaia di metri da Centocelle e Villa Gordiani.

“Un’area territoriale complicata, attraversata da evidenti problematiche socioeconomiche e da uno stato di abbandono di edifici, aree verdi e spazi pubblici che esaspera il senso di isolamento e deprivazione degli abitanti”.

Da qui l’obiettivo di riqualificare, riaprire e restituire ai cittadini il campo di via Prenestina 521, dove si intende anche far nascere la Scuola di calcio popolare della Borgata Gordiani, “dando una casa al progetto di avviamento al calcio inaugurato quest’anno”.

A sostenere il progetto, c’è anche il noto fumettista Zerocalcare, che ha messo la sua arte al servizio della causa. Con una “locandina” disegnata ad hoc, l’artista ha contribuito a dare visibilità alla raccolta fondi, unendo il mondo del calcio popolare con quello della cultura underground che tanto lo contraddistingue.

L’iniziativa è una vera e propria chiamata alle armi per chiunque voglia vedere rinascere un luogo simbolico per la comunità, dove lo sport diventa un veicolo di inclusione e di lotta contro il degrado urbano.

Un piccolo gesto che, unito a tanti altri, potrebbe davvero fare la differenza per Borgata Gordiani e per chi crede nel valore di una Roma più solidale, più unita e più viva.

