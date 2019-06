“Dalla depressione alla rinascita”

Il seminario teorico/esperienziale gratuito e aperto a tutti, è tenuto dalla dott.ssa Marcella Cammalleri, psicologa e psicoterapeuta esperta in terapia EMDR. Appuntamento alle ore 18,30 giovedì 27 giugno 2019 alla Casa del Quartiere, Osteria del Curato. Il nostro giornale ha parlato già altre volte della Casa del Quartiere, si veda per esempio il mio recente articolo e ricordiamo che l’Osteria del Curato è una frazione di Roma Capitale, situata in zona Capannelle, nel territorio del Municipio Roma VII (ex Municipio Roma X) sull’angolo sud-ovest dello svincolo di via Tuscolana con il Grande Raccordo Anulare. Il nome del quartiere sembra derivare dalla presenza nel XVII secolo di un casale con un’osteria comunemente detta “del Curato” poiché, secondo la tradizione, un padre curato preparava da mangiare per i contadini della zona.

Le offerte culturali e la cura degli spazi verdi comuni, non più abbandonati al degrado, caratterizzano l’aspirazione, l’identità popolare e la realizzazione concreta di questo Centro Civico Polifunzionale, una struttura di circa 150 mq. composta da due nuclei collegati, dotati di ampie vetrate, con l’esterno in parte pavimentato e in parte a verde. Presidente Elio Graziani e vicepresidente Dario Piermarini.

La dott.ssa Marcella Cammalleri (psicologa e psicoterapeuta) ha già tenuto qui alcuni seminari, riscuotendo un grande successo; per esempio a gennaio il seminario teorico- esperienziale sugli Attacchi di panico. Adesso questo è il secondo appuntamento sulla Depressione e la dottoressa ci inviterà a riflettere sul messaggio che questa oscura mancanza di motivazioni e di energia ci dà, imparando ad ascoltare le voci di protesta o di sofferenza che abbiamo tacitato, ma che continuano a nascondersi dentro di noi.

La depressione è il necessario contrappeso psicologico che l’anima mette in campo per ri/orientare lo sguardo proprio verso quel vuoto interiore che non abbiamo più voluto guardare. Rompere gli schemi comportamentali consueti è la sola prova che occorre affrontare quando il malessere sembra insuperabile. All’inizio è difficile, perché gli automatismi della mente ci riportano alla solita strada dove pensiamo di sopravvivere senza scontentare nessuno, ma saranno le scoperte di nuovi percorsi a darci la forza necessaria per cambiare i vecchi equilibri ormai disfunzionali.

La sigla della specializzazione della dottoressa, terapia EMDR, si rifà alla scuola fondata sulle scoperte del neuroscienziato statunitense Joseph LeDouxè. Il motore dei disagi psichici, lievi e fino alle reazioni traumatiche, è situato nel cervello emotivo. Al contrario del cervello razionale, che si esprime in pensieri, il cervello emotivo si manifesta attraverso reazioni fisiche, non sempre piacevoli. Il cervello razionale non riesce ad eliminare o equilibrare le emozioni, le sensazioni con i pensieri. Nella risoluzione dello stress causato da disagi psicologici, l’obiettivo più importante è quello ripristinare il giusto equilibrio tra il cervello emotivo e quello razionale, così che ci si possa sentire padroni di come si conduce la propria vita.

Data l’affluenza del pubblico è consigliabile prenotarsi al numero – 3392671405 o email: marcellacammalleri@hotmail.it – www.marcellacammalleri.it.

“La Casa del Quartiere” è sita in via Del Fosso di Gregna n. 4 (Metro A- Anagnina) nell’area pubblica confinante con via del Casale Ferranti, di fronte al Parco “Lucia Iungo”. Si raggiunge con la Metro A, capolinea Anagnina, e poi 10 minuti a piedi. Se si è stanchi si può prendere il bus 503 (nell’area sopra lo stesso capolinea) e scendere alla fermata S. Giorgio Morgeto.

