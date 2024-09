D’Amato (Azione), commissione parlamentare Covid inutile, meglio preoccuparsi del morbillo

“La Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid, che si è insediata oggi, è praticamente inutile. È tempo perso e soldi buttati. Sarebbe meglio concentrarsi sulle politiche di prevenzione e vaccinazione, considerando che l’Italia è tra i Paesi in Europa con l’incidenza più alta di alcune malattie, come il morbillo, che erano state debellate, e che sono molto contagiose e, in alcuni casi, molto pericolose.

Secondo le società scientifiche, non ci si sta preparando adeguatamente alla prossima stagione influenzale, che sarà aggressiva e potrebbe provocare, associata al Covid, serie complicanze, soprattutto per anziani e soggetti fragili. Durante il periodo più acuto della pandemia, l’Italia è stata leader in Europa per copertura vaccinale.

Oggi, invece, segniamo il record negativo in Europa, con solamente il 10% degli over 60 vaccinati, contro il 75% indicato come target dall’OMS. Un Paese che, anziché preoccuparsi della salute dei cittadini, perde tempo dietro inutili commissioni è destinato al declino”. Lo ha dichiarato il responsabile Welfare della Segreteria Nazionale di Azione, Alessio D’Amato.

