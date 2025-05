DANCE!  il Villaggio dedicato alla danza per un’estate tutta da ballare

Sarà un’estate tutta da ballare quella ideata ed organizzata dall’Associazione Young and Old per regalare alla città di Roma, ma soprattutto agli amanti della danza, un villaggio dove poter ballare liberamente, esibirsi e salire su un palco, che sarà a disposizione delle scuole, ballerini professionisti e semplici appassionati, dal 18 di giugno al 10 di agosto.

DANCE! aprirà i battenti, nel parco di Via Borgo Ticino, nel cuore del XIII Municipio (Boccea – Casalotti). Uno spazio accogliente, aperto dal mercoledì al sabato, dove fra piste da ballo dedicate ai diversi generi della danza e stand per il tempo libero, sarà possibile trascorrere in maniera piacevole e in un clima di feste e socialità, le calde serate dell’estate a Roma.

LA FESTA DELLE SCUOLE DI DANZA

Il Palcoscenico di DANCE! ogni mercoledì sarà gratuitamente a disposizione di tutte le Scuole di Danza, per far esibire i propri allievi realizzando coreografie e spettacoli.

Le attività saranno gestite e coordinate con la consulenza artistica di Margherita Parrilla, prima ballerina e direttore per 14 anni dell’Accademia Nazionale di Danza.

Un’ iniziativa creata dalla Young and Old per dare spazio e visibilità alle oltre 400 scuole di danza e ballo che operano nella Capitale, una realtà artistica importante e in continua crescita.

La radio ufficiale di Dance è Radio Roma Sound 90.00 e 96.6 in FM.

Dance! L’Evento di Danza e Ballo di Roma

Spazio Eventi

PARCO di BORGO TICINO

Via di Borgo Ticino (Boccea/Casalotti)

18 giugno – 10 agosto 2025

Aperitivo in Musica DANCE!

Tutti i giorni, con ingresso gratuito

Dalle ore 18:30 alle 20.30 Aperitivo con Musica e Dance!

Il Mercoledì:

dalle ore 20.30

FESTA DELLE SCUOLE DI DANZA

Ingresso: € 10

Giovedì – Venerdì-Sabato

dalle ore 20:30

Tornano gli ANNI RUGGENTI!

nella Grande Balera

SI BALLA con gli ANNI ’60-‘80

Ingresso: Giovedì € 12 compresa Consumazione

Venerdì e Sabato € 15 compresa Consumazione

8, 9, 10 Agosto 2025

Serate Speciali dalle ore 20.30

LE NOTTI DI SAN LORENZO

A rimirar le stelle!

Con Musica Jazz, Colonne sonore famose, Esibizioni di Danza e Ballo per tutti

E la Cena è un Picnic nei prati …

Ingresso: € 15 compresa Consumazione

€ 25 con Cestino Picnic completo

Sconto di € 2 sul biglietto di Ingresso per tutte le realtà pubbliche e private Convenzionate

Per informazioni: Email: segreteria@youngandold.it – Tel +39 3715492862 SPAZIO EVENTI PARCO BORGO TICINO (Boccea/Casalotti)

Come arrivarci:

Mezzi Pubblici

– BUS 905 da Circonvallazione Cornelia

– BUS 146 da Stazione Battistini – Metro A

– BUS 025 da Largo Formichi (lungo Via Boccea)

Mezzi Propri:

– Via Boccea, Via di Casalotti, Via Borgo Ticino

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.