Daniele Piacentini, 25 anni nella sanità d’eccellenza: è il nuovo DG del Gemelli

Una nuova guida per uno degli ospedali più prestigiosi d’Italia. A partire dal 1° luglio Daniele Piacentini assumerà l’incarico di direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, succedendo a Marco Elefanti, che ha guidato l’istituto romano per otto anni, dal gennaio 2018.

La nomina è stata deliberata dal consiglio di amministrazione della Fondazione nella seduta del 23 giugno, al termine di un processo di selezione nazionale, affidato anche a una società di head hunting per garantire una scelta ampia e di alto livello tra i migliori manager della sanità pubblica e privata.

Daniele Piacentini, 54 anni, è un volto noto all’interno del mondo Gemelli. Attualmente amministratore delegato e direttore generale dell’ospedale Isola Tiberina-Gemelli Isola, continuerà a ricoprire anche quel ruolo, confermando così la sua centralità nel progetto di espansione e innovazione dell’universo Gemelli.

Nel suo curriculum spiccano oltre 25 anni di esperienza nella sanità di eccellenza. Ha iniziato la sua carriera nell’ambito delle Risorse umane all’Istituto Europeo di Oncologia, salendo progressivamente fino a diventare direttore centrale.

Nel 2015 il suo arrivo al Policlinico Gemelli, dove ha diretto il settore HR per sette anni, prima di essere scelto nel 2022 per guidare il rilancio dell’ospedale dell’Isola Tiberina.

La nomina di Piacentini arriva in concomitanza con la scadenza del secondo mandato quadriennale del professor Marco Elefanti, il cui lavoro è stato salutato dal CdA con parole di grande riconoscenza: “La sua leadership ha lasciato un’impronta duratura e significativa”, si legge nella nota diffusa dalla Fondazione.

Tra i membri della commissione che hanno guidato il processo di selezione figurano il presidente della Fondazione Daniele Franco, la rettrice dell’Università Cattolica Elena Beccalli, il vicepresidente della Fondazione Giuseppe Fioroni, il preside della Facoltà di Medicina Antonio Gasbarrini (anche direttore scientifico ad interim), e lo stesso professor Elefanti.

La scelta di Piacentini segna l’apertura di una nuova fase gestionale e strategica per il Policlinico, sempre più proiettato verso l’eccellenza clinica, la ricerca e l’innovazione. La sua doppia guida – al Gemelli e al Gemelli Isola – sottolinea la volontà di consolidare un modello sanitario integrato e capillare sul territorio romano.

