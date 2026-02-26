“Donne in cattedra” al Liceo I. Kant di Roma

L’edizione 2026 di “Donne in cattedra” sarà lunedì 11 marzo 2026, sempre organizzato dall’associazione di quartiere “Noi Torpigna OdV” presso il Liceo Statale Immanuel Kant di Roma (piazza Zambeccari 19).

L’evento è dedicato all’impegno e al talento femminile messo in campo in tutti i settori e ambiti, capaci di spronare le giovani e i giovani allievi della nostra scuola a superare i pregiudizi di una società ancora spesso vittima di annosi stereotipi.

Gli interventi, di circa 20 ​minuti e fatti per piccoli gruppi, hanno come obiettivo quello di portare la vita reale nelle classi, arricchendo l’esperienza formativa che già si svolge nelle nostre aule, grazie alla condivisione del vostro vissuto, umano, formativo e lavorativo partendo da come eravate alla loro età fino a raccontare il vostro presente.

L’evento sarà anche l’occasione per parlare di orientamento in rosa, con docenti e ricercatrici delle più importanti università di Roma e dei maggiori centri di ricerca della capitale. A gestire la riuscita dell’evento ci saranno gli allievi volontari delle classi terze del liceo Kant coordinati dall’associazione Noi Torpigna ODV.

La mattinata è divisa in tre blocchi con due intervalli.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.