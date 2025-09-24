Dopo 12 anni, Mallamo lascia: Simeone è il nuovo numero uno di Astral

Dopo dodici anni di guida, l’ingegnere Antonio Mallamo lascia il timone di Astral, l’azienda regionale che gestisce le principali infrastrutture viarie e di trasporto del Lazio.

Al suo posto, la Regione ha scelto Giuseppe “Pino” Simeone, ex consigliere regionale e figura di spicco di Forza Italia, che arriva direttamente da Formia e gode della piena fiducia del senatore e coordinatore regionale Claudio Fazzone.

La nomina, ufficializzata tramite decreto del presidente Francesco Rocca, segna la fine di un lungo periodo di stabilità alla guida della società partecipata al 100% dalla Regione e apre una nuova fase per la mobilità e le infrastrutture regionali.

Una nomina “politica” che riflette l’influenza di Forza Italia all’interno della maggioranza, con Simeone che raccoglie l’eredità di Mallamo, sostenuto soprattutto dalla spinta di Fratelli d’Italia che aveva voluto il cambio al vertice.

“Ringrazio il presidente Rocca, il coordinatore regionale Claudio Fazzone, il mio partito e tutta la maggioranza per la fiducia. È un incarico prestigioso e di grande responsabilità per le comunità e le imprese del Lazio”, ha dichiarato Simeone subito dopo la nomina. “Abbiamo davanti sfide importanti: il sistema della mobilità e delle infrastrutture è la chiave per rendere la nostra regione competitiva e al passo con lo sviluppo. Cercherò di affrontarle con pragmatismo e spirito propositivo”.

Con Simeone al timone, Astral si prepara a una fase delicata e strategica: manutenzione delle infrastrutture, potenziamento dei collegamenti e gestione dei progetti viari più complessi della regione.

Il nuovo amministratore unico eredita un’eredità pesante, ma anche l’opportunità di imprimere una nuova direzione al cuore della mobilità laziale.

