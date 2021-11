Dream Team Roma batte Roma7 in una sfida godibile tra IV e V municipio

La squadra del Tiburtino sale in seconda posizione battendo le vicine di casa di Roma7 in una sfida godibile tra 4 e 5 municipio.

Meglio di così, la Dream Team Roma non poteva chiedere, alla sua domenica pomeriggio il 21 novembre 2021. Un confronto pulito e vinto in modo netto, senza particolari appelli, quello sulle rivali di giornata di Roma7, a conferma delle ambizioni importanti del collettivo guidato da Liguori, che ora guarda (quasi) tutti dall’alto, al secondo posto, in condivisione con Sales che ha lasciato però un altro set sul campo in questa tornata.

Dunque, 3-0 in poco più di 1H e altri dati, notevoli, a disposizione della squadra gialloblù, che fa della precisione offensiva e – soprattutto – dell’inossidabilità difensiva i suoi tratti

distintivi.

Pienamente soddisfatto, il gruppo di capitan Paolillo, deve però ora mantenere i nervi saldi e battere il ferro “da caldo” perchè domenica, negli ultimissimi scampoli di un lungo novembre, arriva Albano, in casa: la corazzata da primo posto e punteggio pieno troverà una caldissima

arena, il Palasantoro, per un confronto di sicuro interesse. Prima contro seconda, gli ingredienti per una bella e godibile pallavolo ci sono senz’altro tutti. Ma è evidente: con lo spirito mostrato al “PalaScarinci” la DTR può davvero dire la sua.

LIGUORI, CADDEO: PARTITA COMPATTA E PERFETTA

A commentare la gara coach Liguori e Ilaria Caddeo, che in gara è stata decisamente una delle migliori interpreti dello scacchiere impostato dai tecnici gialloblù. Per Liguori, si torna a casa con “una prestazione decisamente compatta e frutto di una grande preparazione. Abbiamo – dice Liguori – dimostrato quanto questo gruppo lavori di squadra con gli altri collettivi del settore giovanile. Ora sotto con Albano, per noi una gara importante ma

come le altre, e ci faremo trovare pronti.”

Caddeo, anche lei visibilmente soddisfatta, a fine gara esulta: “Ci serviva una gara che ci desse la sensazione di poter battere chiunque, dalle squadre più abbordabili a quelle compatte e organizzate come quella di oggi. Ora dobbiamo proseguire con la concentrazione dimostrata soprattutto in allenamento”.

Casalandia Dream Team Roma vs Roma7 Volley SERIE D 6^ turno 3-0 (25/22,

25/19, 25/17)