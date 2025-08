Due milioni per Gaza: il Lazio rompe il silenzio e sceglie la solidarietà

Un gesto concreto, un segnale forte che arriva dal cuore delle istituzioni locali: la Regione Lazio ha deciso di destinare due milioni di euro in aiuti umanitari alla popolazione palestinese di Gaza e Cisgiordania.

La proposta, firmata congiuntamente da tutti i capigruppo delle opposizioni, ha trovato sponda anche dove forse meno ci si aspettava: tra i banchi della giunta di centrodestra, che ha scelto di sostenere l’iniziativa.

Un voto trasversale, nato dalla coscienza e portato a compimento dalla politica, quella che guarda in faccia la realtà e decide di agire.

Una mano sulla coscienza. E una sul portafoglio

L’emendamento è stato approvato nell’ambito dell’assestamento di bilancio. Due milioni di euro – un milione nel 2025 e un altro nel 2026 – saranno destinati a interventi umanitari urgenti nei territori palestinesi, sempre più martoriati dalla guerra e dalla crisi umanitaria che ne è derivata.

A firmarlo sono stati Ciarla (Pd), Marotta (Sce), Tidei (Iv), Zuccalà (M5S), D’Amato (Azione) e Zeppieri (Polo Progressista): uno schieramento politico vasto e compatto, che ha chiesto alla giunta guidata da Francesco Rocca di “mettersi una mano sulla coscienza”.

“È un risultato importante, reso possibile dalla determinazione dei gruppi di opposizione – spiegano i proponenti – e dal sostegno del presidente Rocca, che ha compreso l’urgenza e la portata del gesto”.

“Ogni gesto conta. Anche quello di una Regione”

La decisione arriva mentre da mesi scorrono le immagini di ospedali sventrati, famiglie cancellate, bambini senza un rifugio, e città ridotte in macerie. A Gaza e in Cisgiordania la vita si fa ogni giorno più precaria, tra mancanza di cibo, acqua, medicine e prospettive.

“Ogni silenzio, di fronte a tutto questo, diventa complicità – dichiarano i consiglieri –. E ogni gesto, anche da un’istituzione locale, può rompere l’assedio del silenzio”.

Il messaggio del Consiglio regionale del Lazio è chiaro: la solidarietà non ha confini geografici, e quando i governi nazionali tacciono o tergiversano, possono essere le realtà locali a prendere parola e assumersi una responsabilità morale e civile.

Una scelta non scontata

Il via libera all’emendamento non era affatto scontato. In un contesto politico spesso polarizzato sul conflitto mediorientale, vedere opposizioni e maggioranza convergere su un intervento umanitario per la Palestina rappresenta un fatto raro, e forse anche un precedente virtuoso.

Ora resta da definire, nei prossimi mesi, la modalità operativa di erogazione dei fondi: come verranno trasferiti, quali organizzazioni ne saranno destinatarie, e su quali progetti specifici si interverrà. Ma il principio, oggi, è tracciato.

In un tempo in cui la guerra spegne voci, il Lazio ha deciso di accendere la sua. Non per alimentare lo scontro, ma per tendere una mano dove più serve: tra le macerie, tra i civili, tra i sopravvissuti.

