E voi come lo dite? Serata interattiva con i dialetti e modi di dire lucani

Giovedì 28 novembre 2024 alle ore 19.00, in Via Nizza 56 a Roma “E VOI COME LO DITE ?” per “Conoscere la Basilicata” mediante una serata interattiva sull’eredità culturale rappresentata dalla miriade di dialetti e modi di dire lucani.

«Il dialetto non è un gioco, né un gergo, è una lingua a tutti gli effetti. I dialetti – dice Eleonora Locuratolo presidente dell’Associazione dei Luciani a Roma – sono espressione del nostro inconscio più profondo, del legame forte con le nostre origini e anche della nostra spontaneità. Oggi difenderli sembra un’impresa eroica, ma forse anche per questo è necessario farlo.

In questa serata, organizzata dall’Associazione, la Prof.ssa Patrizia Del Puente, docente di Glottologia e Linguistica dell’Università degli Studi della Basilicata, ideatrice del Progetto ALBA (Atlante Linguistico della Basilicata), ci condurrà in un viaggio insolito nella nostra terra: attraverso termini, locuzioni, proverbi, scopriremo i popoli che sono passati sulle strade della Basilicata, lasciando tracce importanti della loro presenza, anche nella lingua e nei dialetti parlati nei diversi territori. Un evento coinvolgente con il pubblico dialogante, naturalmente, nel suo dialetto».

Programma:

Saluti: Eleonora Locuratolo, Presidente Associazione dei Lucani a Roma

L’ALBA di un Nuovo Viaggio: Patrizia Del Puente, docente di Glottologia e Linguistica dell’Università degli Studi della Basilicata

E Voi Come lo Dite ?: il pubblico protagonista

Al termine cena facoltativa al RIVER.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Per la cena – costo 25 euro – prenotazione impegnativa entro lunedì 25 novembre a info@lucaniroma.it; Telefono/Whatsapp: 338 1034158 – 333 3737078 (Carla Ferri).

Sostieni Abitarearoma è importante, clicca qui! ↙

è importante, clicca qui! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.