Nuovo movimento nello scacchiere politico del centro storico e della coalizione capitolina. Giuseppe Lobefaro, consigliere ed ex presidente del I Municipio — già in corsa per la guida municipale nel 2021 con la lista civica Calenda Sindaco — ha annunciato la propria uscita da Azione e l’ingresso nel Gruppo Misto dell’assemblea municipale, sciogliendo le riserve in vista delle prossime elezioni comunali a favore di Roberto Gualtieri.

Pur escludendo toni polemici, Lobefaro parla di una scelta maturata con amarezza dopo aver atteso a lungo una linea netta del partito sul sostegno o meno al primo cittadino uscente. «Su Roma si può scegliere una strada o l’altra, non si può non scegliere: si è scelta una posizione attendista e ambigua», osserva l’esponente municipale.

Il peso dell’addio di Alessio D’Amato e la rivendicazione del lavoro svolto dall’amministrazione

Nel mirino della delusione di Lobefaro finisce anche l’uscita di Alessio D’Amato, che a suo dire ha interrotto un percorso ben avviato lasciando privi di bussola militanti e sostenitori impegnati nei banchetti e nelle campagne elettorali.

Rivendicando il rapporto con gli elettori che hanno investito tempo e risorse, Lobefaro chiarisce senza giri di parole la propria collocazione: «A Roma sto nel centrosinistra e sono per il sostegno al sindaco Gualtieri», spiegando che la giunta ha rimesso in moto una Capitale bloccata da quindici anni e che non si può tornare indietro.

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