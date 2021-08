Empoli-Lazio 1-3: il sarrismo prende forma

Ottima la prima della Lazio al Castellani di Empoli. Il Comandante Sarri ha esordito sulla panchina biancoceleste conquistando i tre punti per 3-1 ai danni dei toscani, grazie ai goal di Milinkovic, Lazzari e Immobile su rigore.

La vittoria è stata di buon auspicio per il proseguo della stagione ma il sarrismo applicato al biancoceleste è ancora in rodaggio. Infatti la Lazio è stata straripante in avanti ma ha ballato molto anche dietro. Non a caso l’Empoli con Bandinelli aveva trovato anche il vantaggio iniziale, al quale ha risposto poco dopo il serbo.

Prove di Sarrismo

La Lazio è ripartita dal Castellani di Empoli, lo stadio che ha lanciato nel grande calcio l’attuale allenatore biancoceleste, ovvero Maurizio Sarri. Nel suo esordio il “Comandante” si è affidato ai suoi fedelissimi appena arrivati come l’ex giallorosso Pedro e Hysaj.

La Lazio plasmata sul nuovo assetto del 4-3-3 ha subito subito il vantaggio di Bandinelli, che ha approfittato di una difesa laziale poco attenta. Qualche minuto dopo Milinkovic ha pareggiato i conti su azione d’angolo.

Dopo l’1-1 si è vista la migliore Lazio della partita, con un Lazzari che ha spinto molto. Proprio l’ex Spal è stato chiamato al cambiamento maggiore da Sarri. Nel suo nuovo ruolo di terzino destro ora deve fare più attenziona alla fase difensiva.

Comunque quando ha spinto ha fatto male ai toscani ed al 31’ ha firmato il sorpasso, dopo uno due con Milinkovic.

Al 41’ è arrivato il tris di Immobile su calcio di rigore, causato da un’ingenuità del portiere toscano che travolto il laziale Acerbi.

Stanchezza e crampi

Nella ripresa la stanchezza ed i crampi sono stati i protagonisti della gara d’esordio della Lazio di Sarri nella nuova Seria A.

Infatti quando è venuta meno la lucidità si sono visti i difetti del sarrismo applicato al biancoceleste, con l’Empoli che più di una volata ha sfiorato il goal che avrebbe riaperto il match.

Le pagelle di Empoli-Lazio 1-3

LAZIO

Reina 6 – Forse poteva fare qualcosa in più sulla rete subita.

Lazzari 7 – Partendo sulla linea difensiva ha più spazio per esaltare le sue doti di velocista. Bravo a mettere dentro la palla del 2-1. Dovrà lavorare molto per imparare i movimenti difensivi richiesti dal nuovo mister.

Luiz Felipe 6.5 – Il suo salvataggio sulla linea al 55’ su tiro di Bajrami è valso più di un gol!

Acerbi 6.5 – Anche luci deve imparare a muoversi sulla nuova linea a 4, in compenso davanti si è guadagnato il rigore che Immobile ha poi trasformato.

Hysaj 6.5 – Lui è uno dei fedelissimi di Sarri e colui che dovrà aiutare i compagni ad apprendere i giusti movimenti del sarrismo.

Milinkovic 7.5 – Il serbo è stato in assoluto il migliore in campo nelle file laziali, oltre al goal del pari ha propiziato il vantaggio di Lazzari.

70′ A. Anderson sv.

Leiva 6 – Non al top della forma fisica, anche lui è in rodaggio.

82′ Escalante sv.

Akpa Akpro 5 – Ci ha messo tanto impegno ma poco sostanza. Da un suo errore infatti è arrivato il vantaggio iniziale dei toscani.

46′ Luis Alberto 6 – Non è partito titolare e quando è stato chiamato in causa non ha giocato una partita memorabile.

F. Anderson 6 – Ad Empoli Felipe è tornato a vestire il biancoceleste ed è sembrato il solito giocatore timoroso ammirato nella prima esperienza a Roma. Dovrà crescere soprattutto caratterialmente

Immobile 6.5 – Nel nuovo assetto disegnato da Sarri ha giocato molto per la squadra, mettendo a segno anche il primo goal della stagione, seppur su calcio di rigore.

82′ Muriqi sv.

Pedro 7 – L’unica pecca riguarda il suo recente passato giallorosso.

60′ Moro 6 – Il giovane spagnolo è entrato in partita con personalità.

All. Maurizio Sarri 6.5 – Il Comandante ha firmato il suo esordio sulla panchina biancoceleste con una vittoria. La squadra è ancora un cantiere a cielo aperto e con qualche innesto in più dal mercato la Lazio potrà dire la sua in questo campionato.

EMPOLI

Vicario 5; Stojanovic 6.5 (82′ Fiamozzi sv), Ismajli 6, Romagnoli 5.5, Marchizza 5.5; Ricci 6.5, Haas 6 (76′ Zurkowski sv), Bandinelli 6.5 (70′ Henderson sv); Bajrami 6.6; Mancuso 6 (82′ La Mantia sv), Cutrone 6 (76′ Crociata sv). All. Aurelio Andreazzoli 6.

Arbitro: Simone Sozza (sez. di Seregno) 6.5.

Il tabellino di Empoli-Lazio 1-3

Marcatori: 4′ Bandinelli (E), 6′ Milinkovic (L), 31′ Lazzari (L), 41′ rig. Immobile (L)

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic (82′ Fiamozzi), Ismajli, Romagnoli, Marchizza; Ricci, Haas (76′ Zurkowski), Bandinelli (70′ Henderson); Bajrami; Mancuso (82′ La Mantia), Cutrone (76′ Crociata). A disp.: Brignoli, Canestrelli, Stulac, Ekong, Asllani, Luperto, Viti. All.: Aurelio Andreazzoli.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic (70′ A. Anderson), Leiva (82′ Escalante), Akpa Akpro (46′ Luis Alberto); F. Anderson, Immobile (82′ Muriqi), Pedro (60′ Moro). A disp.: Strakosha, Adamonis, Patric, Radu, Marusic, Romero, Caicedo. All.: Maurizio Sarri.

Arbitro: Simone Sozza (sez. di Seregno). Assistenti: Tolfo, Di Iorio. IV uomo: Santoro. V.A.R.: Nasca. A.V.A.R.: Valeriani.

NOTE: 29′ Leiva (L), 38′ Stojanovic (E), 89′ Ismajli (E). Recupero: 0′ pt, 4′ st.