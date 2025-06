Ex scuola 8 Marzo, degrado e rifiuti nel cortile: i residenti chiedono lo sgombero

C’è chi ha affacciato la testa dal balcone e ha scattato una foto. Non serviva nemmeno lo zoom per cogliere la scena surreale che si presenta oggi in via dell’Impruneta, nel cuore della Magliana: due auto parcheggiate e, tutto intorno, materassi, mobili, vasi, reti da letto, frigoriferi e perfino elettrodomestici rotti, sparsi e accatastati nel cortile dell’ex scuola 8 Marzo. Un edificio pubblico abbandonato, da oltre quindici anni occupato, e oggi diventato un vero e proprio centro del degrado.

“È da settimane che si accumulano rifiuti di ogni tipo”, denuncia il consigliere municipale Marco Palma (FdI), che ha raccolto le segnalazioni dei residenti. “Ho inviato una PEC ai vigili del fuoco, alla polizia locale, all’ASL Rm3 e al Dipartimento Patrimonio – prosegue – perché qui siamo davanti a una discarica abusiva, con un elevato rischio di incendio”.

E il timore non è campato in aria: basta ricordare quanto accaduto proprio a Magliana un anno fa, nel giugno 2024, quando un vasto incendio provocò una nube tossica che per giorni ha reso l’aria irrespirabile nel quartiere. Ora si teme che il copione possa ripetersi.

L’edificio, al centro di ripetuti sopralluoghi e perfino di un censimento condotto dalla polizia locale e dalla questura lo scorso aprile, è noto da tempo per le sue condizioni precarie.

Le bombole di gas all’interno, più volte segnalate, hanno già destato allarmi. Ma dopo il censimento, tutto è rimasto come prima. Nessuno sgombero, nessuna bonifica. Solo nuovi cumuli di rifiuti nel cortile.

“Siamo preoccupati non solo per l’igiene, ma per la sicurezza – spiega una residente –. Qui basta una scintilla e succede una tragedia”. Il cortile dell’ex scuola, dove una volta giocavano i bambini, ora è un ammasso disordinato di oggetti abbandonati. In mezzo, le due auto sembrano parcheggiate come in un campo nomadi improvvisato.

Le istituzioni, per ora, restano in silenzio. L’unico intervento documentato è quello della commissione comunale “stabili pericolanti”, che ha confermato le condizioni critiche degli spazi interni. Ma intanto, la situazione si è aggravata all’esterno. L’intero complesso oggi appare come un simbolo inquietante di abbandono urbano e disinteresse amministrativo.

In un’estate in cui gli incendi stanno moltiplicandosi in tutta la città, il cortile dell’ex 8 Marzo sembra una miccia accesa. E chi vive alla Magliana, questa volta, non vuole restare a guardare.

