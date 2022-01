Fermato il mandante dell’agguato di viale Alessandrino

E’ stato fermato dal Comando Provinciale di Roma, su disposizione della Dda, il pluripregiudicato Giuseppe Molisso – detto “Peppe”- individuato come il mandante del tentato omicidio dei fratelli Emanuele e Alessio Costantino (figli Der Verdura), avvenuto il 13 luglio scorso davanti al Roxy Bar di viale Alessandrino, che come avevamo subito scritto ne esce come parte lesa da questa brutta vicenda.

Dalle prime indagini si apprende che Molisso per vendicare il nipote vittima di un pestaggio che vedeva coinvolti come picchiatori i fratelli Costantino, ripreso in un video poi pubblicato sui social, avrebbe incaricato per portare a termine l’agguato Raul Esteban Calderon, l’argentino killer di Fabrizio “Diabolik” Piscitelli, arrestato lo scorso dicembre.

Sarebbe stato proprio Calderon, travestito con un cappello e la mascherina, a puntare una calibro 9×21 verso i fratelli Costantino seduti al tavolino del bar in viale Alessandrino.

Emanuele Costantino si è salvato poiché girandosi di scatto, allertato dal fratello, anziché alla testa dove aveva puntato il killer è stato colpito alla spalla destra e alla mandibola. L’altro fratello Alessio è sfuggito al colpo per l’inceppamento dell’arma.

A seguire in maniera accurata la vicenda Roma Today. Vi invitiamo a leggere il loro approfondimento.