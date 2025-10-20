Festa d’Autunno in V Municipio, la 1ª edizione
Nel piazzale delle Gardenie il 25 ottobre 2025 dalle ore 10.30 alle 23
Il 25 ottobre 2025 nel piazzale delle Gardenie dalle ore 10.30 alle 23, avrà luogo un grande evento di Musica, Danza, Comicità, convegni e Inclusione sociale.Piazzale delle Gardenie e’ il cuore pulsante del V municipio di Roma, la manifestazione aperta a tutta la cittadinanza , rappresenta una occasione speciale per riscoprire il valore dell’inclusivita’ e il piacere di stare insieme in modo spensierato e partecipato.
Il programma della giornata si articolerà in vari momenti, alle ore 10.30 ci saranno i Saluti Istituzionali , seguiranno le performance delle varie associazioni, interverranno Attori come il grande Roberto Ciufoli , spettacoli comici e musicali. ( si allega programma dettagliato)
La Festa d’Autunno in V municipio, vuole essere un incontro che unisce le diverse Anime della città, valorizzando la Cultura , la musica, la danza, la comicità e l’impegno sociale , valorizzando il senso di comunità che ci rendono unici.
