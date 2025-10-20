Festa d’Autunno in V Municipio, la 1ª edizione

Il 25 ottobre 2025 nel piazzale delle Gardenie dalle ore 10.30 alle 23, avrà luogo un grande evento di Musica, Danza, Comicità, convegni e Inclusione sociale.Piazzale delle Gardenie e’ il cuore pulsante del V municipio di Roma, la manifestazione aperta a tutta la cittadinanza , rappresenta una occasione speciale per riscoprire il valore dell’inclusivita’ e il piacere di stare insieme in modo spensierato e partecipato.

Il programma della giornata si articolerà in vari momenti, alle ore 10.30 ci saranno i Saluti Istituzionali , seguiranno le performance delle varie associazioni, interverranno Attori come il grande Roberto Ciufoli , spettacoli comici e musicali. ( si allega programma dettagliato)

La Festa d’Autunno in V municipio, vuole essere un incontro che unisce le diverse Anime della città, valorizzando la Cultura , la musica, la danza, la comicità e l’impegno sociale , valorizzando il senso di comunità che ci rendono unici.

