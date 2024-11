Festa dei 12 anni del Casale

Nei giorni 29 e 30 novembre e 1 dicembre 2024 Evento di Casale Alba Due, Riapriamo Villa Tiburtina e Comitato Mammut, 3 giorni, tengono a precisare gli organizzatori: “per stare insieme e guardare al futuro di condivisione, riappropriazione, autogestione.

Durante tutte le giornate cucina popolare, birra artigianale, autoproduzioni, riffa di biciclette, punti informativi, laboratori aperti e un sacco di altre cose interessanti”.

PROGRAMMA:

Venerdì 29 novembre

h. 21 Dialogo con Daniele Tinti (Stand-Up Comedy from Rome)

h. 23 Alvermans live (Reggae/Ska/Rock steady from Rome)

Sabato 30 novembre

BAILA

h.22 La perros Mojados (orquestra Cumbiera from Rome)

h.00 Franiko Calavera (Cumbia/Latin/Tropical Eletronica from Istituto Italiano di Cumbia)

Domenica 1 dicembre

H.13 Pranzo a sostegno della campagna Riapriamo Villa Tiburtina

h.15:30 Tavola rotonda – Medicina territoriale e Case di Comunità: un confronto aperto

Intervengono:

Lorenzo Paglione (Ricercatore – ASL Roma 1)

Collettivo in difesa del Consultorio di Garbatella, San Paolo e Ostiense

Riapriamo Villa Tiburtina

Modera: Andrea Capocci (Giornalista de Il Manifesto)

COME ARRIVARE AL CASALE ALBA 2

Il Casale Alba 2 si trova all’interno del Parco di Aguzzano. Le entrate più vicine sono situate in via Fermo Corni e all’angolo tra via Emanuele Paternò di Sessa e via Gina Mazza. Le fermate autobus più vicine sono del 311, 341 e 350.

La metro più vicina è Rebibbia, linea B. Venerdì e sabato ultima corsa alle 1:30!

