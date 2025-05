Festa patronale della parrocchia di Sant’Atanasio

Vi informiamo che, nell’ambito della festa patronale della parrocchia di S. Atanasio, di via A. Benedetti, sarà presente, in via F. Meda (zona di Pietralata), anche l’Associazione “Araba Fenice III” (Presidente Fabiana e Socia Patrizia), nei giorni di venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 maggio 2025, dalle 9.00 alle 24.00 (come da locandina).

Oltre agli stand di prodotti di artigianato, commerciali, prodotti tipici regionali, dolciumi, food e beverage, ci saranno anche varie giostre per adulti e bambini (seggiolini volanti, tagadà giostrine per piccoli ed altro), dove tutti potranno divertirsi.

