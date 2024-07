Forum Sport Center: festa con tanti Vip per i trent’anni di attività

Trent’anni festeggiati alla grande al Forum Sport Center. Nel centro sportivo più grande d’Europa è andata in scena, tra le grandi terrazze e la piscina della splendida location, una coinvolgente serata, con la presenza di oltre 1000 soci del club che, per una volta, hanno dismesso tute e pantaloncini per indossare gli abiti di gala adatti alla grande occasione,

Giampaolo Duregon e Valer Casenghi, i visionari fondatori di Forum, hanno fatto da padroni di casa e dato il via a quella che è stata una lunga notte di divertimento e spettacolo.

Tanti i Vip presenti:

La serata è stata presentata dal popolare attore e conduttore televisivo Andrea Dianetti, e ha visto il momento clou con l’esibizione dei ballerini professionisti Alessandra Trip oli e Filippo Zara, protagonisti del fortunato programma della Rai “Ballando con le Stelle”, Mentre il popolare barzellettiere Geppo ha divertito i presenti con una serie di gag che hanno strappato applausi.

Guest star Stefano Capasso, Dj ufficiale degli Europei di calcio 2020 che ha fatto scatenare e ballare tutti i presenti.

Numerosi i personaggi dello sport e dello spettacolo, che spesso si tengono in forma allenandosi nel Forum Sport Center, che non sono voluti mancare alla serata.

Marco Mazzocca con la moglie Liliana Bula Ferrer, gli attori Giuseppe Zeno e Margareth Madè, coppia anche nella vita; la simpatica e divertente Nadia Rinaldi; il musicista Lorenzo Licitra, vincitore di X Factor 2017, battendo i Maneskin; Nadia Mayer, conduttrice di Casa a Prima Vista, popolare programma di Real Time; Luigi Di Biagio, centrocampista di Roma, Inter e della Nazionale, ed allenatore che ha guidato anche la nazionale . Fra i tanti il popolarecon la moglie, gli attoricoppia anche nella vita; la simpatica e divertente; il musicista, vincitore di X Factor 2017, battendo i Maneskin;, conduttrice di, popolare programma di Real Time;, centrocampista di Roma, Inter e della Nazionale, ed allenatore che ha guidato anche la nazionale .

