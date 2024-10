Francesca Del Moro e il suo libro L al Pentatonic

Domenica 20 ottobre 2024, dalle 16,30 alle 18,30* presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic in viale Oscar Sinigaglia, 18/20 – Roma Laurentina:

Incontro con l’autrice: Francesca Del Moro e il suo libro L, Gattomerlino 2024

In conversazione con Francesca Del Moro: Ilaria Giovinazzo, Marco Colletti e Anna Maria Curci

Francesca Del Moro è nata a Livorno nel 1971 e vive a Bologna. Laureata in lingue e dottore di ricerca in scienza della traduzione, lavora come redattrice e traduttrice. Ha pubblicato una biografia musicale e dodici libri di poesia tra cui Gli obbedienti (Cicorivolta, 2016), Ex Madre (Arcipelago itaca, 2022), Sovraliminale (Progetto Cultura, 2023) e L (Gattomerlino 2024). Ha tradotto numerosi volumi di saggistica e narrativa e i versi di Charles Baudelaire e Jules Laforgue. Fa parte dello staff del festival Bologna in Lettere.

*Ingresso con tessera dell’Associazione 2024 (5€). Per garantire il mantenimento dello spazio “Invito alla lettura” è gradita una consumazione.

