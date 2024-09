Furto al nido La Mongolfiera Magica per la terza volta in pochi giorni

Come in un gioco da tavolo, finito il giro si ricomincia daccapo, peccato che nessuno finisca in prigione. Dopo i tanti furti di questa estate al nido il Nostro Girotondo e quelli successivi alla scuola Balabanoff e alla materna Franceschini, i ladri sono tornati a “visitare” il nido La Mongolfiera Magica di viale Bardanzellu.

I malviventi sono probabilmente stati aiutati da un allarme fuori uso oppure per nulla attivato, perché alcune testimonianze di chi abita vicino al nido ci dicono di non aver avvertito alcun suono proveniente dall’impianto di sicurezza.

È la terza volta in pochi giorni a dimostrazione che questi criminali godono di una impunità che non è facile comprendere. Per di più questi locali ospitano bambini al di sotto dei tre anni e, visto che comunque vengono fatti entrare nella scuola dopo pochi minuti dalla scoperta del furto, ci si chiede se la disinfettazione necessaria sia stata fatta con i giusti criteri o viene semplicemente passato uno straccio bagnato dove si presume che i criminali siano passati.

Le forze dell’ordine che dovrebbero controllare il territorio sono per di più assenti o quantomeno sono poco interessati a catturare questi malviventi che, di solito, sono minorenni e verrebbero rilasciati nel giro di poche ore. Un problema che interessa soprattutto i genitori dei bambini che vorrebbero per i loro figli scuole sicure. Chi dovrebbe aiutarli in questo? La mia risposta è sempre la stessa: chi amministra questo territorio e il Comune di Roma.

