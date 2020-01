Genoa-Roma 1-3, le pagelle

GENOA-ROMA

GENOA: Perin 5; Biraschi 5, Goldaniga 6, Romero 5; Ghiglione 5, Cassata 5 (dal 70′ Favilli 5,5), Schöne 6,5, Sturaro 5,5 (92′ Radovanovic s.v.), Barreca 5; Pandev 7, Sanabria 6 (dal 86′ Agudelo s.v.). All. Nicola 5

ROMA:

Pau Lopez 7

Sul gol preso poteva fare di più, ma poi si esalta nei momenti di maggiore affondo dei padroni di casa con interventi salvifici. Nel finale para ancora miracolosamente evitando il secondo gol dei genoani

Santon 5,5

Gara ordinaria, senza strafare, ma sul gol preso sbaglia la diagonale

(dal 84′ Cetin) s.v.

Mancini 6

Anche lui poteva fare di meglio sul gol preso. Per il resto è ormai una garanzia

Smalling 6

Sul gol preso anche lui è in ritardo di posizione. Nel corso della gara è molto più attento

Spinazzola 7,5

Si riscatta nel migliore dei modi dopo la difficile settimana in cui da “venduto” all’Inter si è trovato “riconsegnato” a Trigoria. Sulla destra fa dimenticare Kolarov con cambi di marcia continui, ripetute percussioni e assist-cross per i compagni. Provoca l’autogol di Biraschi con una giocata e un cross carambolato in rete

Diawara 6,5

Dà ordine a centrocampo e riesce sempre ad uscire dalla sua difesa facendo ripartire la squadra. Punto nevralgico del gioco romanista

Veretout 5,5

Ancora un po’ in affanno. A volte arriva in ritardo commettendo dei falli di troppo

(dal 73′ Cristante) 6

Maggior piglio rispetto al francese

Under 6,5

Segna un gol importante che lo sblocca in un momento in cui deve riacquisire fiducia nelle sue giocate. Buon ritmo per tutta la gara

(dal 88′ Peres) s.v.

Pellegrini 6,5

Ispira come sempre le migliori giocate della squadra. Inventa l’assist per Dzeko dopo il regalo di Perin

Kluivert 6

Opaco nel primo tempo, si riscatta nel secondo con i suoi affondi

Dzeko 6,5

Sempre prezioso per la squadra con le sue giocate per i compagni. Segna la rete importantissima che sblocca la gara e che lo riporta al gol dopo diverse giornate

All. Fonseca 7

Gestisce al meglio il caso Spinazzola dandogli fiducia sulla fascia destra. Sono tutti sul pezzo e il senso di squadra permette alla Roma di compattarsi e riprendersi velocemente di fronte ai buchi difensivi

Arbitro: Fabio Maresca 6: Una gara corretta, che non ha molta difficoltà a gestire