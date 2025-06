Gli abitanti di Montesacro in piazza contro la malamovida

Si svolgerà oggi, giovedì 5 giugno alle ore 18:00, una manifestazione contro la deriva della “malamovida” organizzata dal “comitato di quartiere Città Giardino“, da “salviamo piazza Sempione” e dalla Rete Associazioni Città Vivibile (RACV).

I residenti della zona, esasperati per una movida senza regole che sta inasprendo giorno dopo giorno la vita dei residenti nel territorio delimitato da via Menenio Agrippa, viale Cimone e viale Gottardo, divenuta secondo le loro testimonianze quotidiane “regno di caos, spaccio, insicurezza, vandalismi e soste selvagge che sequestrano i residenti, con gli adolescenti consegnati all’alcol” accusano le istituzioni di complicità – per cooperazione o per semplice inerzia – nella trasformazione selvaggia della zona.

Le associazioni chiedono da tempo misure di controllo per evitare un’espansione delle attività e un conseguente ampliamente della zona di intrattenimento selvaggio: “Più controlli, telecamere, chiusura notturna dei parchi, presidi delle forze dell’ordine e più fondi per garantirli“, nonché il blocco immediato del rilascio di nuove autorizzazioni e una regolamentazione più rigorosa per i locali della movida.

In una nota congiunta, i consiglieri PD Federica Rampini, Filippo Maria Laguzzi Nicoletta Funghi e Antonio Comito, appoggiando l’iniziativa delle associazioni territoriali, scrivono “Come consiglieri municipali, aderiamo con convinzione alla manifestazione promossa dai comitati di quartiere “Salviamo Piazza Sempione”, “Città Giardino” e del RSCV che si terrà domani, 5 giugno, (oggi, n.d.R.) sotto Piazza Sempione, per denunciare le conseguenze sempre più gravi della malamovida che sta trasformando profondamente il tessuto sociale di Città Giardino e di Montesacro.”

“Sin dall’inizio di questa consiliatura – e anche negli anni precedenti – abbiamo seguito con attenzione le trasformazioni in atto nei nostri quartieri, proponendo il Tavolo Permanente sulle Attività serali e notturne come strumento di vigilanza e nel tentativo di trovare soluzioni condivise.

Abbiamo accolto con favore la nascita di nuove attività serali, nella convinzione che una città viva e partecipata anche nelle ore serali potesse rappresentare un’opportunità. Tuttavia, negli ultimi anni, queste attività hanno generato esternalità sempre più negative per la comunità, compromettendo la qualità della vita dei residenti e il benessere collettivo.”

Giancarlo Cesarei consigliere e delegato alle Politiche della Giovani Democratici Roma, sul tema dichiara “la malamovida danneggia anche lavoratori e chi vorrebbe semplicemente vivere momenti in compagnia. Per questo seguirò da vicino la manifestazione, impegnandomi per costruire soluzioni che sappiano educare alla convivenza reciproca, nel rispetto del diritto al riposo e allo svago”

I consiglieri Dem concludono il loro comunicato dichiarando che “domani (oggi 5 giugno, n.d.R.) saremo accanto ai comitati e ai cittadini per ribadire che la partecipazione civica è una risorsa fondamentale per migliorare i nostri territori. Il Municipio deve farsi carico, con responsabilità e continuità, del compito di mediare, ascoltare e agire. È tempo di un cambio di passo.“

