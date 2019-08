Gli appuntamenti dell’Estate Romana dal 22 al 28 agosto

Ecco alcuni degli appuntamenti culturali dell’Estate Romana dal 22 al 28 agosto. Il programma, in continuo aggiornamento, si trova su estateromana.comune.roma.it e su Facebook, Twitter e Instagram su @culturaaroma.

Dal 24 al 31 agosto la compagnia Abraxa Teatro presenta ScenArte. 25°Festival Internazionale del Teatro Urbano: un ricco calendario a ingresso libero di performance ma anche laboratori teatrali, mostre e passeggiate notturne tra l’Isola Farnese, Cesano e il Giardino degli Aranci. Tra gli eventi in programma: sabato 24 alle 21, nell’ambito del ciclo Sguardi dalla Capitale, performance nel Municipio XI dal titolo Pulcinella, guardiano di Castelli e di Elefanti a cura de La Bottega dei Comici; alle 22.30, visita guidata notturna alla via Francigena del Parco di Veio a cura dell’associazione Valorizziamo Veio. Lunedì 26 alle 20.30, spettacolo Gli Ambasciatori dell’Arte a cura del Teatro Immagini di Rieti; mercoledì 28 alle 20.30, Senza di Lui. La Leggenda di Don Chisciotte, spettacolo proposto da Abraxa Teatro.

Si conclude il 25 agosto Opera Nova Festival a cura dell’Associazione La Platea: un ricco calendario di spettacoli gratuiti, con tante attività collaterali ospitate in parchi, piazze, centri anziani e altri punti di aggregazione del XIV Municipio. Tra gli eventi in programma nell’area parcheggio in Via Castiglioni, giovedì 22 alle 18, la Compagnia Teatraltro propone Capitan Fracassato; venerdì 23 alle 21, concerto rhythm & blues dei Dritto & Rovescio; sabato 24 alle 21, The J. Phino Show, spettacolo comico con Gianfranco Phino; domenica 25 alle 21, in chiusura, Itaca – Storie epiche ai margini di una città: viaggio musicale all’interno dei brani del nuovo album di Alessandro D’Orazi.

Ultime battute, nella corte esterna del Museo Pietro Canonica, per lo spettacolo teatrale Shakespeare Horror Story dell’attore e regista siciliano di origini russe Daniele Gonciaruk e a cura delle Officine Dagoruk. Un viaggio dentro le pagine più cruente e crudeli delle tragedie del bardo, dal Macbeth a Re Lear. Lo spettacolo andrà in scena fino a domenica 25 agosto alle 20, dal mercoledì alla domenica.

In chiusura il 25 agosto, nel cortile del Teatro del Lido di Ostia, anche Teatri d’Arrembaggio – Piraterie, Incanti e Castelli di Sabbia, il festival multidisciplinare, multimediale e gratuito a cura dell’Associazione Culturale Valdrada. Tra gli eventi in programma per quest’ultimo weekend:sabato 24 alle 21, Velia Lalli sarà sul palco con il suo monologo di stand up comedy dal titolo Una donna senza qualità; domenica 25 alle 19, in scena la favola musicale Pirimpum Quintet con Clelia Liguori (recitazione e voce), Raffaele Magrone (clarinetto), Andrea Moriconi (chitarre), Otis Angelo Rosi (contrabbasso) e Maria Giuditta Santori (batteria e percussioni).

Si conclude il 25 agosto anche Borgo d’Estate, la rassegna gratuita a cura dell’Associazione The Way to the Indies dedicata a uno dei quartieri più antichi di Roma. In Piazza delle Vaschette, tra gli eventi in programma,giovedì 22 alle 21, in scena El dotor dei mati. Storia di un neurologo a Venezia, dalle Fondamenta alla Legge Basaglia di e con Claudia Fontanari con la regia di Sara Valerio; sabato 24 alle 21.30, spettacolo teatrale Le Herbarie. Le chiamavano streghe con Claudia Fontanari, Brunella Petrini ed Elena Stabile con la regia Ivan Cozzi; domenica 25 alle 19.30, Pe’ strada romana passo cantanno: canti della tradizione popolare di Roma e della campagna romana con Stefania Placidi.

Seconda edizione, dal 25 agosto al 4 settembre, per Di là dal fiume, il festival itinerante a cura dell’Associazione Culturale Teatroinscatola. Dodici appuntamenti a ingresso gratuito in diversi luoghi del XII Municipio di Roma con musica, letture, installazioni sonore, conversazioni sceniche e passeggiate lungo il fiume. La manifestazione si apre domenica 25 alle 19, nel Giardino della Fondazione Santa Francesca Romana, con La metafisica della bellezza – Lettere dalle case chiuse, lettura/spettacolo di e con Elena Arvigo; lunedì 26 alle 19, alla Stazione Trastevere, concerto del duo di sassofoni composto da Gianpaolo Antongirolami e Michele Selva; martedì 27 alle 21, nello spazio Il “T”, il poeta e cantautore Ivan Talarico sarà in scena con Pöesiëkanzǿnī (Astrazioni per l’uso).

Prende il via il 26 agosto Giornate di Gioia, la manifestazione teatrale gratuita ideata e curata dall’Associazione Culturale Il Cilindro, ospitata fino al 7 settembre nel Parco Gioia di Via Fulda. Gli eventi della settimana, tutti con inizio alle 21.15, sono: lunedì 26, Serata inaugurale; martedì 27, in scena la passeggiata “romantica” I carteggi amorosi: cinque coppie famose intente a scriversi missive piene di amore e di passionalità;mercoledì 28, sul palco la commedia musicale Il Piccolo principe, ispirata al capolavoro di Saint-Exupéry.

Il Teatro India ospita dal 27 agosto al 1° settembre IF / Invasioni (dal) Futuro a cura dell’Associazione Culturale Lacasadargilla. Una rassegna multimediale e pluridisciplinare disseminata per tutti gli spazi del Teatro: oltre alle singolari letture concerto, l’intero programma si articolerà in diverse attività previste sia prima che dopo l’evento serale. Tra gli eventi segnaliamo: martedì 27, in apertura, alle 18.30, la conferenza a ingresso gratuito Progetto Coscienza* Mappe, Mutazioni e Costruzioni immaginarie del cervello umano con Diego Centonze (neuro scienziato) e Dario Gentili (filosofo); mercoledì 28 alle 21, negli spazi interni del teatro, lettura concerto di Solaris di Stanisław Lem.

Prosegue fino al 31 agosto, Jazz by the River, la rassegna musicale gratuita a cura della XIII Società cooperativa sociale A.R.L. Onlus che sul palco estivo della banchina del Lungotevere Tor di Nona propone un ricco cartellone di concerti jazz. Tra gli spettacoli in programma: giovedì 22, il sassofonista Daniele Germani incontra il pianoforte di Roberto Tarenzi con Francesco Marococci al contrabbasso e Alessandro D’Anna alla batteria;domenica 25, concerto per tromba, con Giovanni Amato, e organo Hammond, con Leonardo Corradi, accompagnati dalla batteria di Marco Valeri; mercoledì 28, New talents & Future stars con Seby Burgio al pianoforte, Giuseppe Romagnoli al contrabbasso e Nicola Piacentini alla batteria. Tutti i concerti inizieranno alle 22.

Prenderà il via il 5 settembre a Ostia, nel Porto Turistico di Roma, Plastica d’A-Mare: il primo eco festival plastic free della Capitale a cura di Doc Live e in programma fino all’8 settembre. La quattro giorni sarà anticipata, dal 23 agosto al 1° settembre, da una settimana di attività e di percorsi organizzati in compagnia di WWF – Litorale Lazio alla scoperta del territorio di Ostia Antica. I primi appuntamenti sono: venerdì 23 alle 18,Pineta di Castel Fusano: itinerario lungo il Canale dei Pescatori fino al Castello Chigi con partenza dalla stazione Castel Fusano; sabato 24 alle 17, dal III Cancello Via Litoranea, esplorazione de Le dune costiere e la macchia mediterranea di Castelporziano; domenica 25 alle 18, dalla stazione Lido Nord, Pineta Acqua Rossa, area verde tra Ostia e il Tevere.