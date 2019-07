Gli appuntamenti dell’Estate Romana dal 25 al 31 luglio

Ecco alcuni degli appuntamenti dal 25 al 31 luglio Estate Romana 2019. Il programma, in continuo aggiornamento, si trova su estateromana.comune.roma.it e su Facebook, Twitter e Instagram su @culturaaroma.

Giovedì 25 alle 22, l’appuntamento conclusivo della XXVII edizione del Festival Sete Sóis Sete Luas a cura dell’Associazione culturale Gruppo Immagini, in Piazza San Pietro in Montorio, nel cortile interno della Real Academia de España, con il concerto dell’Orkestra Popular des 7Luas: una produzione originale del Festival che vede la partecipazione di 6 musicisti provenienti da Italia, Andalusia, Brasile e Guinea-Bissau. L’ingresso è gratuito.

Al Parco Nomentano Thoma – il giardino dell’arte a cura di Art Plus Roma: una selezione tra le proposte emergenti del panorama artistico romano in un giardino dedicato all’arte. Giovedì 25, appuntamento con la mostra di Marco Rocca, curata da Caligola Tattoo; dal venerdì 26 a domenica 28 luglio, HideArt propone infine le mostre di Nicola Chibbaro, Steven Marigo e Sara Meschino. Le mostre sono a ingresso libero e aperte dalle 18 alle 22.

In chiusura il 28 luglio, al Teatro Marconi, il Marconi Teatro Festival a cura di Mania Teatro. Tra gli spettacoli in cartellone segnaliamo sabato 27 e domenica 28 alle 21.30, Via col tempo, lo spettacolo scritto da Fabrizio Gaetani, Fabian Grutt e Roberto Fei che si interroga su cosa succederebbe se un quarantenne di oggi incontrasse un ventenne degli anni Novanta.

Due appuntamenti ancora con La 72esima Ora, il concorso gratuito, a cura dell’Associazione culturale Le Bestevem, rivolto ai giovani appassionati di cinema che sono stati chiamati a creare un cortometraggio in sole 72 ore. Il 25 luglio dalle 19 alle 23, il Cinema Odeon Multiscreen ospiterà l’ultima serata di proiezione gratuita dei cortometraggi in concorso. Martedì 30 alle 21, sempre all’Odeon Multiscreen, serata finale di premiazione a ingresso libero.

Continua fino al 5 agosto anche la programmazione musicale di Villa Ada – Roma incontra il mondo, la storica manifestazione a cura di D’Ada srl capace di alternare ai grandi nomi internazionali i più accreditati artisti italiani e le voci più fresche del recente panorama musicale. Da segnalare questa settimana il concerto completamente gratuito del gruppo emergente Fast animals & slow kids, sul palco nella serata di giovedì 25; l’appuntamento di domenica 28 con i ritmi funk/elettronici dei Nu Guinea, in arrivo con il loro ultimo sorprendente lavoro “Nuova Napoli” e la carica di “neapoletan-funky” di James Senese Napoli Centrale che travolgerà il pubblico di Villa Ada nella serata di martedì 30 luglio. Tutte le serate avranno inizio alle ore 21.30

Le serate di cinema della prima edizione del Cine Village Talenti proseguiranno fino all’8 settembre ma questa settimana l’evento dell’AGIS Lazio in programma all’interno del Parco Talenti si segnala per la presenza di due ospiti d’eccezione nell’ambito del ciclo Profeta in patria. Volti romani nel cinema di oggi. Giovedì 25 l’attore Giorgio Tirabassi, insieme al produttore Bruno Frustaci, incontrerà il pubblico prima della proiezione del film Il grande salto diretto e interpretato dallo stesso attore romano mentre venerdì 26 sarà la volta di Alessandro Gassman che introdurrà il film di Simone Godano Croce e delizia, interpretato dallo stesso Gassman insieme a Jasmine Trinca.

In programma fino al 14 settembre anche la stagione estiva del Parco Archeologico di Ostia Antica. Tanta musica ma anche molti spettacoli teatrali per lo storico evento Ostia Antica Festival 2019 – Il Mito e il Sogno a cura de I Borghi srl. Da segnalare questa settimana le rappresentazioni Ti racconto una storia con Edoardo Leo: letture semiserie e tragicomiche in un reading-spettacolo che raccoglie appunti, suggestioni, letture e pensieri che l’attore e regista romano ha raccolto dall’inizio della sua carriera a oggi (venerdì 26); l’Anfitrione di Plauto che vedrà sul palco Franco Oppini, Debora Caprioglio e Barbara Bovoli diretti da Livio Galassi (domenica 28); Nerone vs Petronio: commedia storica di Pier Francesco Pingitore con Luca Biagini, Federico Perrotta e Valentina Olla (martedì 30); L’anima buona di Sezuan di Bertolt Brecht. di cui è protagonista e regista Monica Guerritore (mercoledì 31). Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21.

PROGRAMMA DAL 25 AL 31 LUGLIO

MUSICA

Prosegue fino al 5 agosto la programmazione musicale di Villa Ada – Roma incontro il Mondo a cura di D’Ada srl. Di seguito, gli eventi di questa settimana: giovedì 25, concerto gratuito dei Fast Animals & Slow Kids; venerdì 26, serata all’insegna delle sonorità cubane con il Grupo Compay Segundo de Buena Vista Social Club; sabato 27, Finley in concerto; domenica 28, appuntamento con i Nu Guinea, tra jazz e funk; lunedì 29, sul palco Latte e i suoi Derivati; martedì 30, concerto di James Senese Napoli Centrale; mercoledì 31, le più grandi hit dei Queen interpretate da un ensemble di 40 artisti: Bohemian Symphony – The Queen Orchestra. Tutti i concerti avranno inizio alle 21.30.

Fino al 15 agosto, a Ostiense, appuntamento con la seconda edizione di Parco Schuster, il festival completamente gratuito a cura di Knock srl. Gli eventi in programma questa settimana sono: giovedì 25 alle 21.30, la terza tappa romana dello Spirito Che Suona Tour che vedrà sul palco i Cor Veleno con Rak; a seguire, dj set con Dj Ceffo e Dj Baro. Sabato 27 dalle 18.30, anticipazione del Roma Bar Show 2019, il primo evento italiano di importanza internazionale che unisce tutto il mondo del beverage e della mixology Industry; domenica 28 alle 21.30, concerto della band Henza’s Choo-Choo Train; lunedì 29 dalle 19, apre La Disillusione e, a seguire, spettacolo di Andrea Rivera e concerto dei Funkallisto.

A Villa Celimontana, appuntamento fino al 10 settembre con Village Celimontana, il festival a cura del Jazz Village Roma srls. Tra i concerti gratuiti di questa settimana: giovedì 25, omaggio a Gene Kelly con Cristina Polegri; venerdì 26, appuntamento con lo swing dell’Emanuele Urso “The King Of Swing” Octet; sabato 27, sul palco, il jazz della Jean-Sebastien Simonoviez Quartet; domenica 28, Unforgettable Nat & Natalie: concerto omaggio con Larry Franco; martedì 30, serata swing con il Michael Supnick Quartet; mercoledì 31, Duke Ellington “Cotton Club” Soudtrack con la Cotton Club Orchestra. Tutti i concerti avranno inizio alle ore 22.

Fino al 22 settembre, l’Associazione Roma Musica e Cultura propone Gianicolo in Musica. Tra gli eventi gratuiti in cartellone questa settimana: lunedì 29, Double Bill Night con il trio sperimentale Ugoless & Crew e, a seguire, l’Enrico Bracco 5tet; martedì 30, Cinema Italia: un omaggio al grande cinema italiano con Rosario Giuliani (sax contralto e soprano) e Luciano Biondini (fisarmonica); mercoledì 31, concerto del chitarrista e cantante Mario Monterosso. Tutti i concerti avranno inizio alle 21.30.

Nell’Area archeologica del Teatro di Marcello, fino al 28 settembre, appuntamento con I Concerti del Tempietto a cura dell’Associazione Culturale Il Tempietto. Un calendario di oltre 70 concerti di musica classica ogni sera alle 20.30, preceduti alle 19.45 da una breve visita guidata all’area storico-archeologica e alle 19.30 da una “Jam Session letteraria pop”. In programma questa settimana: giovedì 25, il Trio Piceno Classica eseguirà musiche di Beethoven, Thomas, Dvorak, Faurè e molti altri; venerdì 26, Trio “M K” all’opera, con la partecipazione straordinaria di Annamaria Iannuzzo al violino, che eseguiranno musiche, tra gli altri, di Rossini, Bellini, Gounod e Kilar; sabato 27, Artemida Qarri Haxhiaj eseguirà al pianoforte brani di Schumann e Brahms; domenica 28, concerto di pianoforte a quattro mani con Brigida Migliore e Anastasija Grgovska che eseguiranno musiche di Casella, Ravel, Barber e molti altri; lunedì 29, il pianista Emanuele Savron eseguirà brani, tra gli altri, di Rachmaninov, Debussy e Liszt; martedì 30, Andrea Tassini alla tromba e Gabriele Pezone saranno i protagonisti di Morricone’s Antology con i migliori brani del maestro romano; mercoledì 31, Suite Cantabile concerto per pianoforte e violoncello con Tullio Zorzet e Helga Pisapia che eseguiranno brani di Brahms, Ravel, Martucci e Rachmaninov.

CAMMINANDO

Proseguono fino al 29 settembre le Visite Guidate Teatralizzate de I Viaggi di Adriano che propone tutti i venerdì alle 21.30 e sabato alle 21 diversi appuntamenti per conoscere Roma in modo innovativo e per entrare in contatto con la storia e i suoi protagonisti. Le prossime visite sono: venerdì 26, La vera storia del Marchese del Grillo, da Piazza del Quirinale al Rione Monti; I Borgia: il potere del Male, con partenza da Piazza Sforza Cesarini; La lama di Mastro Titta: tour nella Roma del Papa re, con partenza da Via degli Ombrellari, angolo Borgo Pio. Sabato 27, Caravaggio a Roma: vita e opere, con partenza da Piazza Borghese; Michelangelo: il cuore e la pietra, con partenza da Piazza del Campidoglio sotto la statua di Marco Aurelio; Bernini vs Borromini: geni rivali nella Roma Barocca, con partenza davanti alla Chiesa di Sant’Andrea delle Fratte.

TEATRO

Si conclude il 28 luglio, al Teatro Marconi, il Marconi Teatro Festival a cura di Mania Teatro. Tra gli spettacoli in cartellone segnaliamo: giovedì 25 alle 21.30, la seconda data del concerto Quello sì che era un Ventennio: un rivisitazione ironica del ventennio dal 1950 al 1970 con Stefano Ambrogi e il Quartetto Zeta; venerdì 26 alle 21, La foto del Carabiniere: monologo esilarante e tragico, che prende spunto dall’omicidio di Salvo D’Acquisto, di e con Claudio Boccaccini; sabato 27 e domenica 28 alle 21.30, Via col tempo, lo spettacolo scritto da Fabrizio Gaetani, Fabian Grutt e Roberto Fei che si interroga su cosa succederebbe se un quarantenne di oggi incontrasse un ventenne degli anni Novanta: un esilarante confronto su come sia cambiato il mondo negli ultimi vent’anni con Fabrizio Gaetani, Fabian Grutt e Valentina Corti diretti da Felice Della Corte.

Fino al 2 agosto, dal martedì al venerdì alle ore 21.15 all’interno del Casale San Pio V, va in scena Inferno, il nuovo progetto teatrale site specific della Link Theatre, Centro Ricerca della Università degli studi Link Campus University ispirato ad alcuni Canti dell’opera dantesca. La rappresentazione è frutto di una residenza artistica, diretta da Silvio Peroni in collaborazione con Alessandra Lanciotti per i movimenti scenici e Filippo Lilli per la sonorizzazione teatrale, e prevede 12 repliche della durata di circa un’ora. A ogni spettacolo, gratuito su prenotazione, fino a esaurimento posti, seguirà un incontro della compagnia con il pubblico. I prossimi appuntamenti sono giovedì 25, venerdì 26, martedì 30 e mercoledì 31.

Appuntamento fino al 4 agosto con Teatro a Righe, la manifestazione gratuita a cura di Artestudio. Giovedì 25 alle 17, nel Giardini della Casa Internazionale delle Donne, c’è Esterno Notte, il workshop con la Compagnia Cimitero delle Bottiglie a cura di Riccardo Vannuccini; alle 18 nella Libreria Odradek, appuntamento con il Reading bilingue sui giovani poeti americani della Compagnia Cane Pezzato e a cura di Alessandro Piscopo: protagonisti, i componimenti poetici di alcuni degli esponenti meno noti della Beat generation a stelle e strisce.

Nel Giardino della Basilica di Sant’Alessio all’Aventino prosegue sempre fino al 4 agosto Pirandelliana, la rassegna organizzata dalla Compagnia Teatrale La Bottega delle Maschere. In cartellone, Tutto per bene (in scena il martedì, il giovedì e il sabato) e gli Atti unici: L’altro figlio, Male di luna, Notte, L’uomo dal fiore in bocca e All’uscita (in scena il mercoledì, il venerdì e la domenica). Gli appuntamenti di questa settimana, dunque, sono: giovedì 25, sabato 27 e martedì 30 con Tutto per bene e venerdì 26, domenica 28 e mercoledì 31 con gli Atti unici. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21.15.

I Giardini della Filarmonica Romana ospitano fino al 4 settembre I Solisti del Teatro, lo storico festival proposto dalla Cooperativa Teatro91 con la direzione artistica di Carmen Pignataro. Gli spettacoli in programma questa settimana sono: giovedì 25, per la regia di Giorgia Filanti, c’è Circo me stesso, spettacolo con Serafino Iorli da un’idea di Giancarlo Moretti; venerdì 26, l’Associazione culturale Dragqueenmania propone Gran Varietà – Prove in Salsa Drag, lo spettacolo ideato da La Karl Du Pignè con la regia di Stefania Papirio. Doppio appuntamento sabato e domenica con il ciclo Opera in Roma. Musica sotto le stelle: sabato 27, Trilogia Verdiana: highlights da La Traviata, Rigoletto e Il Trovatore eseguiti da Maurizio Morgantini (pianoforte), Paola Di Gregorio (soprano), Olivia Andreini (mezzosoprano), Delfo Paone (tenore) e Massimo Di Stefano (basso); domenica 28, Fryderyk Chopin Concerti per pianoforte e orchestra con i pianisti Guido Coppin e Giulia Loperfido accompagnati dalla Rome Symphony Orchestra, diretta da Pier Giorgio Dionisi. Lunedì 29, si cambia musica con Ladyvette – Le Dive dello Swing, il varietà in stile vintage proposto da Mentecomica con “Sugar” Teresa Federico, “Pepper” Valentina Ruggeri e “Honey” Francesca Nerozzi; martedì 30, Milleluci 2.0 – Mezzo secolo di Varietà!, spettacolo scritto e diretto da Lucilla Lupaioli; mercoledì 31, va in scena l’Ecuba di Euripide, con la drammaturgia e regia di Giuseppe Argirò, proposto da Teatro della Città e Orazio Torrisi. Gli spettacoli inizieranno alle 21.30.

FILM

Si conclude il 30 luglio La 72esima Ora, il concorso gratuito, a cura dell’Associazione culturale Le Bestevem, rivolto ai giovani appassionati di cinema che sono stati chiamati a creare un cortometraggio in sole 72 ore. Il 25 luglio dalle 19 alle 23, il Cinema Odeon Multiscreen ospiterà l’ultima serata di proiezione dei cortometraggi in concorso: le proiezioni sono gratuite e aperte a tutti gli spettatori che avranno la possibilità di votare il loro corto preferito decretando il vincitore del Premio del Pubblico. Martedì 30 alle 21, sempre all’Odeon Multiscreen, serata finale di premiazione a ingresso libero durante la quale verranno assegnati i premi nelle diverse categorie (Miglior Film, Miglior Regia, Miglior Attrice, Miglior Attore, Miglior Sceneggiatura, Miglior Fotografia, Miglior Montaggio), insieme al “Premio Follia” e alla menzione speciale. La squadra che vincerà nella sezione Miglior Film riceverà un premio in denaro da spendere in apparecchiature tecnologiche e l’iscrizione ufficiale alla XIII edizione del concorso cinematografico The 48 Hour Project Italia.

Fino al 5 agosto, la Biblioteca Aldo Fabrizi ospita il Tor Cervara – San Basilio Film Festival a cura dell’Associazione Trousse. Un ricco calendario di proiezioni gratuite con diverse pellicole della cinematografia italiana e opere d’autore con una particolare attenzione rivolta a tematiche sociali quali l’immigrazione, la presenza della criminalità organizzata nella vita quotidiana e la malasanità. Le prossime proiezioni sono: giovedì 25 alle 21, Nell’anno del Signore di Luigi Magni; alle 22.30, Redemption Song di Cristina Mantis; lunedì 29 alle 21.15, La Leggenda del Pianista sull’oceano di Giuseppe Tornatore. Martedì 30 alle 21.15, 21 Insonnia di Kassim Yassin Saleh; alle 21.30, Il Portiere di notte di Liliana Cavani; mercoledì 31 alle 21.15, Le Ali Velate di Nadia Kibout; alle 21.30, Smetto Quando Voglio di Sydney Sibilia.

Fino al 1° settembre appuntamento sull’Isola Tiberina con L’Isola del Cinema, la manifestazione promossa dall’Associazione Culturale Amici di Trastevere giunta alla sua XXV edizione. Tra le serate di questa settimana segnaliamo: giovedì 25 alle 22, in Cinelab, proiezione di Suspiria di Luca Guadagnino; venerdì 26 alle 22, sullo Schermo Tevere, Serata Speciale Horror a ingresso gratuito con The Boy di William Brent Bell; domenica 28 alle 22, in Cinelab, per il ciclo European Women Filmakers, verrà proposta la proiezione gratuita del film Le Vent Tourne di Bettina Oberli in versione originale con sottotitoli in italiano. Lunedì 29 alle 21.30, in Arena, Ricordi di Valerio Mieli; martedì 30 alle 21.30, sempre in Arena, Il campione di Leonardo D’Agostini; mercoledì 31 alle 22, sullo Schermo Tevere, per la Rassegna Roma nel Cinema, proiezione gratuita di Se permettete parliamo di donne di Ettore Scola.

A Villa Lazzaroni, fino al 2 settembre, appuntamento con il Parco del Cinema, a cura dell’Associazione Culturale Arene Diverse. Le proiezioni in cartellone questa settimana alle 21.15 sono: giovedì 25, Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità di Julian Schnabel; venerdì 26, Cold War di Pawel Pawlikowski; sabato 27, Moschettieri del Re – La penultima missione di Giovanni Veronesi; domenica 28, Il ritorno di Mary Poppins di Rob Marshall; lunedì 29, Capri – Revolution di Mario Martone; martedì 30, Cafarnao – Caos e Miracoli di Nadine Labaki; mercoledì 31, Ma cosa ci dice il cervello di Riccardo Milani.

Fino all’8 settembre, AGIS Lazio propone al Parco Talenti la prima edizione del Cine Village Talenti. Di seguito, alcuni degli eventi di questa settimana: doppio appuntamento alle 20.30 per il ciclo Profeta in Patria. Volti romani nel cinema di oggi a cura di Franco Montini: giovedì 25 incontro con Giorgio Tirabassi e con il produttore Bruno Frustaci e, a seguire, proiezione de Il grande salto diretto e interpretato dallo stesso Tirabassi con Ricky Memphis; venerdì 26, incontro con Alessandro Gassman e, a seguire, proiezione del film Croce e delizia interpretato dall’attore con Jasmine Trinca e diretto da Simone Godano. Sabato 27 alle 21.15, proiezione di Avengers: Endgame di Joe ed Anthony Russo; domenica 28 alle 21.15, Bohemian Rhapsody di Bryan Singer; lunedì 29 alle 19.30, incontro dal titolo “Parlane con Filosofia”: la posta del cuore: le risposte della scrittrice Ilaria Gaspari a confronto con il punto di vista maschile del giornalista Guido Vitiello; conduce Flavia Capone. Martedì 30 alle 21, concerto The Wall Live – Animals Pink Floyd Tribute: evento speciale per i 40 anni dall’uscita di “The Wall” con una delle più note tribute band dello storico gruppo inglese; mercoledì 31 alle 21.15, Free Solo, il documentario di Jimmy Chin ed Elizabeth Chai Vasarhelyi. Per tutta la durata della manifestazione, inoltre, CONI Lazio e CIP Lazio offriranno gratuitamente nel Corner dello Sport la possibilità di praticare una serie di discipline sportive, assistiti da istruttori e tecnici qualificati. A partire dalle 19, ogni martedì e giovedì, lo spazio proporrà football americano e, ogni venerdì e sabato, tennis da tavolo.

Fino all’8 settembre, appuntamento in Piazza Benedetto Brin con Arena Garbatella, l’arena cinematografica estiva a cura di Olivud srl. Queste le proiezioni in programma questa settimana alle 21.15: giovedì 25, Capri – Revolution di Mario Martone; venerdì 26, Moschettieri del Re di Giovanni Veronesi; sabato 27, Ma cosa ci dice il cervello di Riccardo Milani; domenica 28, Domani è un altro giorno di Simone Spada; lunedì 29, Il bene mio di Pippo Mezzapesa; martedì 30, Momenti di trascurabile felicità di Daniele Luchetti; mercoledì 31, 10 giorni senza mamma di Alessandro Genovesi.

La Casa del Cinema propone fino al 9 settembre Caleidoscopio: 86 serate gratuite di cinema nel Teatro all’aperto Ettore Scola a Villa Borghese. Gli appuntamenti, previsti alle 21.30, in programma questa settimana sono: giovedì 25, Europa Report, il film di fantascienza di Sebastian Cordero che verrà introdotto da Federico Tosi dell’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziale dell’INAF; venerdì 26, proiezione delle puntate 3 e 4 della serie tv L’amica geniale diretta da Saverio Costanzo; sabato 27, Il caso Spotlight di Tom McCarthy; domenica 28, proiezione del film opera Cenerentola, di Giacchino Rossini, con la regia di Emma Dante; lunedì 29, Sedotta e Abbandonata, di Pietro Germi; martedì 30, La lingua del Santo di Carlo Mazzacurati; mercoledì 31, proiezione in lingua originale con sottotitoli in italiano di Copia conforme diretto da Abbas Kiarostami.

Prosegue fino al 9 settembre, nel Giardino Liberty del Liceo Righi di Roma,Estate al Liceo Righi, l’arena cinematografica a cura di Boncompagni22. 60 serate di cinema ma anche incontri con i registi, presentazioni di libri, concerti di musica classica e dibattiti con le associazioni del territorio. Tra gli appuntamenti in calendario: giovedì 25, proiezione del film Primo amore di Matteo Garrone; venerdì 26, 10 giorni senza mamma di Alessandro Genovesi; sabato 27, L’agenzia dei bugiardi di Volfango De Biasi; domenica 28, Ma cosa ci dice il cervello di Riccardo Milani; lunedì 29, Moschettieri del re – La penultima missione di Giovanni Veronesi; martedì 30 alle ore 19, concerto di musica classica dal titolo Harmonia al 22 seguito dalla proiezione de Il primo re di Matteo Rovere; mercoledì 31, il documentario Il Pugile del duce di Tony Saccucci.