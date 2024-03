Gli eventi di marzo 2024 del Gremio

Ecco gli eventi programmati dal Gremio per il mese di marzo 2024:

Sabato 9-3-2024, ore 17.00 Via Aldrovandi 16, Roma

Il Gremio e la “Fondazione Francesco Ciusa” di Nuoro presentano

“Francesco Ciusa nell’arte del 900 italiano” (Nuoro, 2 luglio 1883 – Cagliari, 26 febbraio 1949)

In Mostra alcune opere di Francesco Ciusa

Intervengono:

Pietro Ciusa, Presidente Fondazione Francesco Ciusa e nipote dello scultore “Mio nonno Francesco: l’uomo e l’artista”

Giorgio Pellegrini, Storico dell’arte, Università di Cagliari “Modernità di Francesco Ciusa: tre momenti”

Doc. video “Ciusa visto da Sgarbi”

Maria Elvira Ciusa, Scrittrice “Il luogo, il tempo e la memoria”

Doc. video Ballata “La madre dell’ucciso” sul capolavoro dello scultore, interpretata da Leena Galte e scritta dal giornalista Antonio Rojch

Carlo Maccioni, PHD Università di Cagliari “Frades. il rapporto di fratellanza tra due sardi: il poeta Sebastiano Satta e lo scultore Francesco Ciusa”

Letture a cura di Alessandro Pala Griesche da pagine autobiografiche di Francesco Ciusa

Introduce e coordina Antonio Maria Masia

La Mostra del 1950 alla GNAM a cura del Gremio. Nella copertina del Quaderno: La filatrice di Francesco Ciusa

A conclusione il brindisi in sardo del Gremio. Ingresso libero e gratuito.

Occorre prenotare, telefonando: 3356960036 Antonio, 3921352478 Ivan, 3479621135 Franca.

Lunedì 11-3-2024 ore 16.30 Via del Collegio Romano, 27 Roma Sala Spadolini, presso il Ministero della Cultura

Premio Tacita Muta edizione 204 per le Lingue Minoritarie

Con l’ Associazione Salpare DI Neria De Giovanni, Fondo VP Sardinia, Aicl Associazione Internazionale dei Critici Letterari. Seguirà la locandina.

Venerdì 15-3-2024 ore 15.00 Casa del Cinema – Villa Borghese

Incontro 2024 con il Cinema Sardo, a cura di Franca Farina

Dalle 15.00 alle 16.30 due corti dalla rassegna Visioni Sarde 2023: 1) Quello che è mio (18’) di Gianni Cesaraccio. Saranno presenti il regista, e l’attore Vanni Fois.

2) La punizione del Prete (19’) di Francesco Tomba e Chiara Tesser. Sarà presente l’attrice Silvia Carusillo.

Dalle 16.30 “Le cicogne di Chernobyl, C’è sempre la possibilità di rinascere” (70’) il documentario del regista Karim Galici a cura dell’Associazione Cittadini del Mondo di Cagliari di Giuseppe Carboni. Saranno presenti il regista e il presidente.

Seguirà il dibattito alla presenza dei registi e dello storico del cinema Raffaele Rivieccio.

Sabato 23-3-2024 ore 17.30 Via Aldrovandi, 16

La trilogia al femminile di e con la scrittrice Ada Lai di Cagliari: La regina della seta, La regina dei fiori, La regina dell’anello.

**********

Il Gremio raccomanda:

– di rinnovare per il 2024 la quota sociale o con bonifico di € 20 (più € 10 per eventuale familiare) sul c/c intestato al Gremio IBAN: IT16T0101503200000000010517, Banco di Sardegna, via Boncompagni, Roma, oppure in presenza in occasione dei nostri eventi.

L’aiuto dei soci è prezioso e fondamentale.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati