Gli Incontri Letterari di giugno 2025 della prof.ssa Loredana Mambella

Proseguono gli INCONTRI LETTERARI, tenuti dalla Prof.ssa Loredana Mambella, con il Patrocinio della Parrocchia di San Romano martire, nella omonima Biblioteca in Via delle Cave di Pietralata, 63 nel IV Municipio.

CALENDARIO INCONTRI LETTERARI

Giovedì 5 giugno ore 17.00

Lezione propedeutica alla proiezione del filmato “Dante e Roma”.

Giovedì 12 giugno ore 16.00-19.30

Presso il Teatro “Piergiorgio Frassati” della Parrocchia di San Romano martire, in Via delle Cave di Pietralata 81 A, verrà proiettato il video “Dante e Roma”realizzato dalla Prof.ssa Loredana Mambella. Il lavoro si rifà all’attualità per i collegamenti in esso contenuti con il primo Giubileo della storia indetto da Papa Bonifacio VIII nel 1300.

Giovedì 19 giugno ore 17.00

Iliade Libro I: Achille e la madre Teti. Arrivo di Criseide a Crisa. Giove e Teti.

Giovedì 26 giugno ore 17.00

Iliade Libro I: Lite fra Giove e Giunone.Vulcano e Giunone.

