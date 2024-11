Gogol all’Associazione La Primula

Venerdì 8 novembre 2024 sono ripresi gli incontri con gli autori dell’Associazione La Primula in via Covelli al Collatino. Questa volta è stato presentato il libro di Pierpaolo Palladino, dal titolo “Gogolle er naso più er cappotto dittico romanesco”, liberamente tratto da Nikolaj Gogol.

Chi è Pierpaolo Palladino?

È un operatore teatrale: regista, drammaturgo e attore. È laureato in storia del teatro con una tesi sugli autori napoletani del “dopo-Eduardo’. I suoi testi teatrali hanno ricevuto vari premi e segnalazioni (Premio IDI autori nuovi, Tondelli, DI, Dante Cappelletti, Enrico Maria Salerno). Ha lavorato con il Teatro di Roma, lo Stabile di Bolzano, lo Stabile di Calabria.

Dal 2003 dirige l’ass. cult. Racconti Teatrali, con cui ha ideato e diretto i festival “Autori per Roma” e “Racconti al parco”, dedicato al teatro di narrazione. Debutta a New York con la versione inglese del suo “Impresa di famiglia”. Il testo “Al Pacino” in versione polacca debutta al festival Viva I’ltalia di Varsavia. Nel 2016 realizza il suo primo cortometraggio con il docufilm “Sinnò me moro” che vince il I’AF Film Festival di Roma a cui ha fatto seguito il cortometraggio “Mio padre”.

Chi è Gogol?

Nicolaj Gogol è un autore russo che fu amante e conoscitore di Roma, dove conobbe il Belli e scrisse buona parte del suo “Le anime Morte”. Nei suoi scritti usa lo skaz che deriva dalla parola skazat che vuole significare “dire, raccontare” (e che sarebbe la riproduzione di una narrazione orale) che Lui stesso ha arricchito con esclamazioni e giochi di parole. I Racconti “il Naso” e “il Cappotto” sono di fine Ottocento e pubblicati insieme a “La Prospettiva Nevskij”, “Le memorie di un pazzo” e “il Ritratto” nella raccolta conosciuta in seguito come “Racconti di Pietroburgo”.

Questa piccola introduzione ci permette di conoscere l’autore Gogol e il drammaturgo Palladino dal quale prende ispirazione per portare “Er naso” e “Er Cappotto” nella Roma papalina e umbertina. L’ambientazione romana, dal sapore ottocentesco, ben si presta a raccontare le ansie dei due personaggi gogoliani, l’’abate Corvallone e lo scrivano Cosimo Ciabatta, entrambi alter ego del funzionario Kovalév e dell’impiegato Akakij Akakievic.

Corvallone, nato e cresciuto nella curia vaticana insegue il suo naso fuggito all’improvviso travestito da cardinale e Cosimo, impiegato presso la subentrata burocrazia reale sul finire del secolo, cerca di restaurare la sua mantella logora e poi suda a comprare un cappotto nuovo, per essere all’altezza della moda sabauda dei suoi colleghi di ministero.

La presentazione alla Primula si è svolta con attenta partecipazione dei presenti ed è stata ben condotta da Maurizio Rossi e Leone Antenone, che hanno saputo sottolineare le peculiarità dell’opera, e arricchita dalle “letture sceniche”, degli allievi-attori dell’Associazione Duetto in Atto che ci hanno descritto “Er naso” con i gesti del “Dizionario dei gesti degli italiani” di Bruno Munari e ci hanno avvolti ne “Er capotto” con un grande telo rosso sipario.

Riporto di seguito in ordine alfabetico gli attori che hanno partecipato: Alessandro Berdini, Greta Cappello, Federica Coletta, Silvia Cristofari, Giulia Fasciglione, Raffaele Gentile, Leonardo Rotondi, Emanuele Sanpaoli. Due ore passate in allegria e a fine presentazione Pieparolo Palladino ha gentilmente firmato le copie a chi assistito e invitato al suo nuovo lavoro “La battaglia di Roma” dedicato al 10 settembre 1943, che porterà in scena i prossimi 29 e 30 novembre e 1 dicembre 2024 al Teatro “Altrove Teatro Studio”, Via Giorgio Scalia, 53 Roma (METRO CIPRO). I dettagli al link seguente:

https://www.altroveteatrostudio.it/spettacolo/la-battaglia-di-roma/?wcs_timestamp=1732910400

Mentre la prossima presentazione della Primula ci sarà venerdì 6 dicembre 2024 alle ore 17:30 presso i locali dell’associazione in via Alfredo Covelli 12-14 – zona Centocelle – e sarà presentato il libro “Il più bel geranio del mio giardino” di Carla Agosti che raccoglie la storia di Romina e della sua famiglia.

Qui i dettagli

