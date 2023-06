Google God di Paolo Carlucci al Pentatonic

Domenica 11 giugno 2023, ore 17 incontro con Paolo Carlucci e il suo libro Google God, Edizioni Ensemble 2022, presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in viale Oscar Sinigaglia, 18/20 a Roma*

In conversazione con l’autore: Plinio Perilli e Anna Maria Curci

Interventi musicali di Carlo Leoni (chitarra)

«Il libro ci appare dunque come un bricolage, e insieme una rassegna puntuale ma non impassibile, di tutto ciò che forma l’esperienza della collettività di questi anni, a partire dai modi di trasmissione delle informazioni nei media, nei social, nella cronaca: ci accorgiamo che domina il transeunte […] Il teatrino del transeunte si svolge spesso in uno scenario di immobile ma disarticolata bellezza e antichità, ed ecco il tono dell’autore che in questo suo diario, o meglio quaderno di appunti in versi, alterna e fittamente intreccia sarcasmo, interrogativi, e quanto può di incanto». (Dalla Prefazione di Maria Clelia Cardona)

Paolo Carlucci è nato a Roma, dove insegna nei licei. Poeta e critico, ha pubblicato vari libri di poesia, tra i quali Dicono i tuoi pettini di luce. Canti di Tuscia (EdiLet 2010), Strade di versi (L’aura di Roma 2011), Il mare delle nuvole (Tracce 2014), Erasmus Generation. Elegies 2.0 and the Online Nugae (edizione bilingue, Gradiva Publications 2019), La terra domani (Passigli 2019). Sul versante della critica ha pubblicato Ma se la catastrofe è imminente? (Pagine 2021). Poesie e contributi critici sono apparsi in rete su Poetarum Silva, La Recherche, Neobar, Noi donne. Attualmente collabora a “Kenavò”, periodico diretto da Fausta Genziana Le Piane.

* Ingresso con tessera ARCI 2022-2023; è possibile tesserarsi in sede.