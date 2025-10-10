Grande festa alla parrocchia di San Romano Martire

Tra domenica 12 e mercoledì 22 ottobre 2025, sei giorni di gande festa religiosa e civile, per il 30° anniversario della visita pastorale di San Giovanni Paolo II°, alla parrocchia di San Romano Martire (avvenuta il 22 ottobre 1995).

Tutta una serie di eventi, che si svolgeranno nella Chiesa, nel teatro, intitolato a San Piergiorgio Frassati e nella nuova Rambla di via delle Cave di Pietralata, angolo via A. Tedeschi a Roma.

PROGRAMΜΑ

Domenica 12 ottobre, ore 17.00 – Sala Teatro San Pier Giorgio Frassati – Concerto “50 anni di Jazz e non solo“. A cura della Scuola Popolare di Musica di Testaccio.

Giovedì 16 ottobre, ore 18:30 – Chiesa San Romano Martire, S. Messa nell’anniversario della dedicazione della nuova chiesa di San Romano (fortemente voluta dall’allora parroco don Giuseppe Marciante) – Presiede S.E.R. Mons. Dario Gervasi, Segretario aggiunto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita.

Ore 21:00, Nuova Rambla di Pietralata – Serata-spettacolo con l’attore teatrale e cinematografico Giovanni Scifoni.

Venerdì 17 ottobre – Nuova Rambla di Pietralata

Ore 19:00, Performance degli allievi dei corsi di Danza e Teatro della Art Dance Theater – demy e Lo Spettacolo Continua. Presentazione del corso di Aikido del Dojo Ken Shintai.

Ore 20:00, Esibizione del Laboratorio pop rock adulti dell’Istituto Arcangelo Corelli.

Ore 21:30, Concerto della cover band di Ligabue con i “Monday Night“.

*Durante la serata sarà attiva l’area Street Food

Sabato 18 ottobre – Nuova Rambla di Pietralata –

Ore 9:30-12:30, Giornata Manovre di Rianimazione Cardiopolmonare promossa dalla Campagna VIVA A cura delle Misericordie di Roma San Romano

Ore 15:30-17:30, Animazione per bambini.

Ore 18:00, S. Messa della festa. Presiede S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, vescovo titolare di Cefalù.

Ore 20:00, Jam Session di improvvisazione teatrale a cura della compagnia M.I.Rò.

Ore 21:30, Concerto della cover band dei Queen con i “Liars“.

*Durante la serata sarà attiva l’area Street Food

Domenica 19 ottobre – Sala Teatro San Pier Giorgio Frassati –

Ore 16:30, Gran Gala del Bel Canto. Le più celebri arie operistiche e classiche Romanze Napoletane, a cura dell’Orchestra Filarmonica di Testaccio.

Mercoledì 22 ottobre – Chiesa San Romano Martire

Ore 18:30, S. Messa nell’anniversario della visita pastorale di San Giovanni Paolo II (22 ottobre 1995) – Presiede S.E.R. Mons. Guerino di Tora, Vescovo ausiliare emerito settore nord della Diocesi di Roma.

