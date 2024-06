Grande partecipazione di pubblico, alla seconda edizione della “Festa della Danza di Roma”

Si è conclusa ieri, con le ultime esibizioni a piazza Vittorio, a Testaccio, al Pontile di Ostia e al Centro Anziani di via Vitellia, la Festa della Danza di Roma – Corpo Libero 2024, la grande kermesse dedicata alla danza contemporanea che si è svolta dal 10 al 16 giugno in ogni angolo della città.

Diverse migliaia di cittadini romani e turisti si sono lasciati trasportare dall’atmosfera di festa che ha accompagnato i vari appuntamenti; a partecipare un pubblico di ogni tipologia ed età, in un’edizione il cui tema conduttore è stata la ricerca di nuovi linguaggi inclusivi e accessibili, anche alle persone con disabilità.

Tante le forme e le espressioni utilizzate, dalle danze sociali ai balli classici e tradizionali, dagli esperimenti coreografici ai laboratori e alle attività delle scuole di danza, fino alle long durational performance, vera novità di quest’anno, azioni performative continuative che il pubblico ha potuto attraversare e vivere come vere e proprie installazioni temporanee negli spazi urbani trasformati per l’occasione in scenari di “realtà aumentata”.

Ecco alcuni numeri: circa 140 performance, più di 100 ore totali di spettacolo in 29 spazi pubblici e il coinvolgimento di centinaia di artiste e artisti italiani e internazionali, giovani emergenti e professionisti di fama mondiale.

“Siamo molto soddisfatti per il successo di questa seconda edizione della Festa della Danza – ha dichiarato l’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor – Tantissime persone di ogni età e di ogni tipo, appassionati di danza e non, hanno assistito e partecipato alle tante esibizioni e performance e si sono lasciate coinvolgere dai balli e le coreografie che hanno animato gli angoli più vari della nostra città.

Il mio grazie va ai tanti danzatori e performer, alle scuole di danza e alle istituzioni che per una settimana hanno reso possibile questa bella manifestazione. E appuntamento all’anno prossimo”, ha concluso.

Festa della Danza di Roma – Corpo Libero è una manifestazione promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, con il coordinamento del Dipartimento Attività Culturali, con la Fondazione Teatro dell’Opera di Roma in collaborazione con i Municipi di Roma Capitale e con Ministero della Cultura, Museo Nazionale Romano – Palazzo Altemps, Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, Ambasciata del Cile in Italia, Institut Français, Ambasciata di Svizzera in Italia, Accademia Nazionale di Danza, IALS – Istituto Addestramento Lavoratori dello Spettacolo, Camera di Commercio Roma, LEA – Liberi Editori Autori, SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori. Radio Partner: Dimensione Suono Roma. Direttore artistico: Fabrizio Arcuri. Organizzazione: Zètema Progetto Cultura.

