Grande successo di “Stocco in Festa”, storico evento calabrese

Si è svolta giovedì 19 giugno 2025, presso il Park Hotel Villa Ferrata, in Via Tuscolana, 287 a Grottaferrata (RM) la XVII edizione dello “Stocco in Festa”, l’ormai tradizionale appuntamento enogastronomico dedicato alla cultura calabrese, promosso da Antonio Ferraro e Francesco Figliomeni in collaborazione con la onlus Planet Solidarietà, la Pro Loco Mammola e l’Associazione Nuovi Castelli Romani, con il fondamentale contributo di numerosi sponsor.

La serata ha registrato una straordinaria partecipazione di pubblico, che ha potuto apprezzare le eccellenze culinarie legate al pregiato stoccafisso, oltre a vivere momenti di formazione e sensibilizzazione sul tema della salute pubblica.

In particolare, la dott.ssa Letizia Mallìa, Direttrice del Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università Tor Vergata, ha effettuato una dimostrazione pratica di rianimazione cardiopolmonare con defibrillatore, suscitando grande interesse tra i presenti. Un’iniziativa di alto valore sociale, inserita nel più ampio progetto “Cardioprotezione per i cittadini”, promosso da Planet Solidarietà.

Numerose le autorità intervenute per portare il proprio saluto e sostenere il progetto: i Sindaci di Marino e Nemi, Stefano Cecchi e Alberto Bertucci, il consigliere comunale di Grottaferrata Federico Pompili e altre personalità del mondo professionale, produttivo e associativo di Roma e dei Castelli romani.

Un sentito ringraziamento va ad Anna Maria Massa del Park Hotel Villa Ferrata per l’ospitalità, allo chef Francesco Antonio Barillaro, al ristorante La Taverna del Borgo con gli chef Giuseppe e Nunzio Pisano, a “’A Piazzetta” di Cosimo Bruzzese e Francesca Rando, al maître Enzo Bruzzese e agli infermieri Aurora Franceschetti e Mirko Aliano del Pronto Soccorso di Frascati.

Un grazie speciale anche agli sponsor che hanno reso possibile la serata: l’Istituto San Giuseppe di Grottaferrata, Lele Burger di Emanuele Moretti, la Farmacia Carafa di Frascati, le Cantine San Marco di Frascati, il Vivace Grottaferrata Calcio, il Central Bar di Antonio De Masi e le aziende Bruno Mammola Funghi Romeo, Stocco di Mammola Alagna, Stocco Valente Mammola e Vianova bar pasticceria gelateria di Mammola.

Come sempre, fondamentale il supporto della onlus Planet Solidarietà, fondata dall’On. Avv. Francesco Figliomeni e presieduta da Luisella Di Curzio, da anni impegnata nel promuovere progetti solidali e iniziative di tutela della salute pubblica.

Appuntamento al prossimo anno, con l’auspicio di poter realizzare un evento ancora più grande, all’altezza delle aspettative di un territorio che dimostra ogni volta grande partecipazione e spirito di comunità.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.