Grazie per le 21 edizioni del Premio Ischitella-Pietro Giannone (1)

La due giorni della celebrazione del Premio Ischitella- Pietro Giannone si terrà quest’anno venerdì 6 settembre a Foce Varano e di Sabato 7 settembre a Ischitella.

Se il Premio nazionale per una raccolta inedita si è affermato nel corso degli anni come uno dei più ambiti in Italia, lo deve a numerosi attori che qui ci piace evidenziare, perché è grazie ad un intenso gioco di squadra che si ottiene un simile risultato.

L’associazione Periferie, a stretto contatto con il Comune di Ischitella che lo organizza, lavora da un anno all’altro, da 21 anni, per la preparazione del Premio Ischitella-Pietro Giannone per una raccolta inedita di poesie nei dialetti d’Italia.

In questo articolo, ed in quelli che lo seguiranno, intendiamo ringraziare quanti hanno collaborato e collaborano alla sua piena riuscita.

Innanzitutto il Comune di Ischitella e tutte le amministrazioni che si sonono succedute dal 2004 ai nostri giorni per la tenacia e generosità con cui hanno sostenuto il Premio.

Gli amici del Premio Ischitella: Pierino Comparelli e la sua famiglia; Annamaria Agricola e famiglia B&B Torre del Lago; B&B Sul Corso di Raffaella Falco e famiglia, By Cosimillo di Russo Anna Rita, Farmacia Germano Lustri, L’Operetta Osteria di Mare Rodi G.co di Giovanni D’Errico, Oilivis di Nicola Mitrione, Arte Dolce di Michela Triggiani, Cartoleria di Michelina Menonna, Luca D’Apolito.

La prestigiosa Giuria del Premio Ischitella: Franzo Grande Stevens (Presidente onorario), Rino Caputo (Università Roma Tor Vergata) Presidente, Anna Maria Curci (poetessa, Redazione “Periferie”), Manuel Cohen (poeta e critico letterario), Vincenzo Luciani (poeta), Giuseppe Massara (Università Roma La Sapienza), Cosma Siani (Università Roma Tor Vergata), Marcello Teodonio (Centro Studi Giuseppe Gioachino Belli).

Tutti i poeti concorrenti, i finalisti e i vincitori delle 21 edizioni ed in particolare i 61 poeti che hanno dedicato loro componimenti per Ischitella.

I cori di Ischitella e di Roma, i musicisti, i personaggi del mondo della cultura che hanno partecipato ai readings poetici.

Tutti coloro che con la loro partecipazione hanno onorato gli eventi di questi 21 anni.

