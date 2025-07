Gualtieri annuncia il piano per Ostia: “Mezzo miliardo per il rilancio”. Ma le opposizioni attaccano: “Solo slogan”

“Roma non riparte senza Ostia e il suo mare”. Parole forti, pronunciate dal sindaco Roberto Gualtieri durante il consiglio straordinario sul Municipio X, convocato per affrontare i nodi più urgenti del litorale romano: legalità, sicurezza e gestione della stagione balneare.

Una seduta accesa, quella di ieri– venerdì 25 luglio – chiesta dalle opposizioni, ma trasformata dal primo cittadino in un’occasione per rilanciare con forza il ruolo strategico di Ostia nella rinascita della Capitale.

“Abbiamo messo il Municipio X al centro delle politiche della città – ha detto Gualtieri –. Non è uno slogan, ma un impegno concreto da mezzo miliardo di euro”.

Spiagge, legalità e sviluppo

Nel mirino del consiglio straordinario, anche i recenti episodi di cronaca che hanno scosso il territorio: aggressioni, esplosioni, incendi dolosi, 13 strutture sotto sequestro o chiuse per abusi o inadempienze. “Le mafie non sono scomparse, ma oggi arretrano – ha detto il sindaco –. Tuttavia non possiamo permetterci di abbassare la guardia”.

Tra i temi più attesi, quello del Piano di Utilizzo degli Arenili (PUA): dopo oltre 15 anni di immobilismo, il nuovo piano sarà pronto entro settembre, con l’obiettivo di portare oltre il 50% le spiagge a libera fruizione, escludendo Castelporziano.

“È una svolta – ha aggiunto Gualtieri –. Per la prima volta sarà possibile avviare bandi pluriennali per le concessioni, favorendo investimenti strutturali”.

Un “ufficio di scopo” per Ostia

Nel nuovo assetto organizzativo annunciato dal sindaco, è prevista anche la creazione di un Ufficio di scopo dedicato a Ostia, con una cabina di regia tra Comune e Municipio X per coordinare le azioni su demanio marittimo, ambiente, licenze, sviluppo urbano.

“Non si tratta di togliere poteri al Municipio – ha chiarito Gualtieri – ma di rafforzarne il ruolo, mettendo tutta l’amministrazione centrale al suo servizio”.

Tra plausi e critiche

Soddisfatto il minisindaco Mauro Falconi, che ha definito il consiglio “un’occasione preziosa per cambiare la narrazione su Ostia” e ha ringraziato il sindaco per l’intervento “appassionato e dettagliato”.

Più dura la reazione dell’opposizione:

Non sono dello stesso pensiero le opposizioni. Dalla Lega che con i consiglieri capitolini Fabrizio Santori e Maurizio Politi, insieme alla capogruppo in municipio X Monica Picca definisce Ostia “l’emblema del fallimento della giunta Gualtieri”. E l’ufficio di scopo annunciato da Gualtieri “l’ennesimo poltronificio calato dall’alto per sostituire le funzioni del municipio”.

Rincara, da FdI, Francesca Barbato: “Va bene fare l’influencer ma la verità è che fino a oggi il Campidoglio ha completamente trascurato Ostia e il suo litorale”. Mentre da Forza Italia, Francesco Carpano attacca: “I cittadini di Ostia non se ne fanno niente di un ufficio di scopo del Comune, vorrebbero un rapporto diretto con chi gestisce le loro strade, il loro verde, le loro spiagge, quello che oggi non hanno perché a decidere dei loro servizi pubblici è un sindaco che sta a 30 chilometri di distanza”.

Dal Movimento cinque stelle Paolo Ferrara chiede “maggiore presenza del governo a Ostia” e l’approvazione del Pua “che porterà nuovi investimenti nell’economia del Mare e nuove possibilità di sviluppo e di attrattiva turistica”. Mentre Francesca Leoncini e Valerio Casini di Italia viva spiegano: Riteniamo fondamentale il potenziamento delle infrastrutture, a cominciare dalla Roma Lido e la semplificazione burocratica e amministrativa, in modo che si faccia maggiore chiarezza sulle competenze delle varie strutture e dei singoli uffici”.

