Guasto sulla Metro C: linea sospesa e bus sostitutivi

Disagi e corse sospese sulla Metro C nel pomeriggio di oggi, mercoledì 22 ottobre, quando un treno si è fermato improvvisamente all’altezza della fermata Alessandrino, paralizzando la linea nel pieno del traffico pomeridiano.

Tutto è iniziato intorno alle 14:30, quando un guasto a bordo di un convoglio ha costretto i tecnici Atac a interrompere la circolazione.

Secondo quanto ricostruito, un passeggero avrebbe azionato il freno di emergenza, forse nel tentativo di scendere alla fermata, provocando la disalimentazione elettrica dell’intera tratta.

La situazione è rapidamente degenerata: dapprima il servizio è stato sospeso tra Pantano e Grotte Celoni, poi l’interruzione si è estesa su tutta la linea C.

Sul posto sono intervenuti i tecnici di Atac, che hanno avviato le procedure per il ripristino della corrente e per il recupero del convoglio guasto.

Dopo oltre un’ora di stop, il servizio è stato parzialmente ripristinato, restando comunque limitato nella tratta Pantano – Grotte Celoni, dove sono stati attivati bus sostitutivi per garantire i collegamenti.

L’interruzione ha causato forti disagi a pendolari e studenti di ritorno da scuola, con fermate affollate e tempi di attesa prolungati.

