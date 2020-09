H. Verona-Roma 0-0, le pagelle

VERONA-ROMA 0-0

VERONA: Silvestri 6,5; Cetin 6, Gunter 6, Empereur s.v. (9′ Lovato 5,5); Faraoni 6, Tameze 6, Miguel Veloso 5,5, Dimarco 6,5; Danzi 5,5; Tupta 5,5, Di Carmine 6. All. Juric 6

ROMA:

Mirante 6,5: La sua esperienza fa la differenza, e nell’unica vera azione scaligera pericolosa in cui poteva intervenire, lui compie un mezzo miracolo deviando sulla traversa una palla avvelenata

Mancini 6: Discreto esordio in campionato. Bene quando sale palla al piede

Cristante 6: Spesso si fa anticipare da Di Carmine, ma è bravo nei recuperi. Si immola per salvare un quasi gol degli avversari

Ibanez 5,5: Un po’ timido in partenza, ma si scioglie nella ripresa

Karsdorp 5,5: Al contrario di Ibanez, parte bene, molto pimpante sulla fascia ma dopo la prima mezzora è un calare drastico fino a divenire quasi assente

(dal 72′ Santon) 5,5: Non riesce a fare meglio di Karsdorp

Diawara 6: Partita priva di sussulti, la interpreta solo da uomo d’ordine. Fattore positivo: inizia senza sbagliare grandi cose, di solito ha bisogno di diverse gare nelle gambe per andare a regime

(dall’88′ Villar) s.v.

Veretout 6,5: Uno dei fari della squadra. Corre per tutto il campo e non lesina inserimenti pericolosi in area veronese. Ci prova anche a segnare da fuori area e su punizione ma non è preciso

Spinazzola 6,5: Non fa rimpiangere Kolarov e sfoggia una prestazione convincente a cui è mancato solo il gol, ma la traversa, dopo un suo gran tiro da fuori area, glielo ha negato. Sulla fascia è pericoloso fino alla fine, unica vera spina nel fianco della difesa scaligera

Pedro 6,5: Buon esordio. Molto pimpante, le sue sono le azioni più pericolose della squadra. Non molla fino alla fine e fraseggia alla grande con Pellegrini e Mkhitaryan, anche se nella seconda parte perde brillantezza

Lo. Pellegrini 6: Bene nei dialoghi stretti con i compagni, doveva illuminare di più, ma è prezioso per i chilometri che macina in mezzo al campo

(dal 79′ Kluivert) 6: Qualche guizzo dei suoi

Mkhitaryan 5: All’esordio da falso nueve stecca clamorosamente, non tanto per il buon feeling con i compagni e nelle numerose azioni in cui è presente, ma nella fase di finalizzazione in cui sbaglia colpevolmente il gol in troppe occasioni

All: Fonseca 6: Con una squadra ancora da definire, si arrangia come può sistemando Cristante al centro della difesa per non rinunciare ai tre centrali e avere un maggior equilibrio. Cerca di valorizzare tutti i suoi uomini a disposizione e i giocatori rispondono con un buon palleggio, purtroppo sterile vista la mancanza di profondità della squadra (senza Dzeko “costretto” in panchina)

Arbitro: Chiffi 6: Partita corretta e lui riesce a gestirla senza errori