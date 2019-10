I bambini obesi devono cambiare regime alimentare: un passo necessario

Alcuni genitori pensano che i propri bambini, essendo in fase di accrescimento, debbano mangiare come gli adulti o comunque che necessitino di grandi quantità di cibo.

Vi sono poi genitori che hanno difficoltà nel favorire un corretto consumo di alimenti salutari come verdura, frutta, cereali integrali, pesce, latte e derivati, ricorrendo piuttosto a piatti già pronti, cibo spazzatura (junk food) ed eccedendo con snack fritti e bevande zuccherate.

Questi comportamenti determinano un eccesso di calorie ed espongono i bambini ad un importante rischio di obesità infantile.

Uno degli errori più comuni, in questi casi, è credere che non sia necessario mettere a dieta un bambino obeso o in sovrappeso perché si pensa spesso che l’eccesso ponderale svanisca con lo sviluppo!!!!

In realtà, durante la pubertà, un lievissimo sovrappeso potrebbe scomparire, ma i pediatri avvertono che è molto probabile che un bimbo obeso diventi un adulto obeso o in sovrappeso.

La massa grassa in eccesso produce nel bambino gli stessi effetti dell’adulto, quindi anche un aumentato rischio di malattie metaboliche, diabete, ipertensione, ipertrigliceridemia e patologie del fegato.

Le probabilità di sviluppare tali malattie sono tanto più elevate quanto più velocemente si è instaurata l’obesità. Pertanto, la convinzione che l’obesità infantile passi con lo sviluppo è del tutto priva di fondamenta scientifiche.

La verità scientifica:

Un bambino obeso diventa un adulto obeso

Studi scientifici affermano che il 26-41% dei bambini obesi in età prescolare diventa un adulto obeso e, tra i bimbi in età scolare, questa percentuale sale fino al 69%.

Il rischio per i bambini obesi di diventare obesi anche da adulti è maggiore da 2 a 6,5 volte rispetto a quelli normopeso.

Non sempre i genitori hanno una corretta percezione del peso dei propri bambini.

Come prevenire l’obesità infantile

Per evitare questa malattia bisogna adottare un corretto stile di vita, che deve prevedere un’alimentazione sana ed equilibrata e la giusta misura di attività fisica giornaliera (almeno un’ora al giorno).

È bene limitare il più possibile gli alimenti ricchi di zuccheri aggiunti (soft drink inclusi) e grassi, preferendo invece alimenti sani come frutta, verdura, legumi, pesce, latte e latticini come il Grana Padano. Questo formaggio è un concentrato di calcio e proteine essenziali per la crescita, ma contiene meno grassi di quelli del latte intero con cui è prodotto in quanto parzialmente decremato durante la lavorazione.

In generale, i genitori devono armarsi di tanta pazienza e proporre ai figli modelli di sana alimentazione.

Ricorda:

Un bambino obeso ha un altissimo rischio di diventare un adulto obeso, con conseguenti malattie gravi e invalidanti.

La quantità e la qualità dei nutrienti vanno regolate in base all’età del bambino, avendo cura di non eccedere con sale, zuccheri semplici e grassi.

