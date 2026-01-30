I giorni inutili di Anna Maria Vanalesti al Pentatonic

Domenica 8 febbraio 2026, dalle 16,30 alle 18,30*, presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in viale Oscar Sinigaglia, 18/20 a Roma Laurentina Incontro con Anna Maria Vanalesti e il suo libro I giorni inutili (Bertoni Editore 2025)

In conversazione con l’autrice: Anna Maria Curci.

Anna Maria Vanalesti, nata a Faenza, laureata in lettere, vive a Roma dove ha svolto la sua intera carriera di docente e preside di vari licei.

Studiosa di letteratura italiana e critica letteraria, ha scritto numerosi testi per la scuola superiore, con la Società editrice Dante Alighieri, tra i quali spiccano Lo specchio del Novecento, Leopardi e il fiore del deserto, Storia della letteratura italiana, Il firmamento di Dante, Il sigillo di Dante e La lingua della visionarietà dantesca.

Con la casa editrice Aracne ha pubblicato il volume di saggi critici Transiti nella poesia, con Albatros Lo scrigno delle fiabe e con Viola editrice il romanzo Via Marchese di Montrone. Ha scritto e scrive su alcune riviste letterarie come “Poeti e poesia”, “Insula europea” e “Macabor”.

Dirige a Ostia il circolo letterario “Il leggio del mare”, dove svolge un’intensa attività di recensione e di incontri con scrittori e poeti.

*Ingresso con tessera dell’Associazione 2026 (5€). Per garantire il mantenimento dello spazio “Invito alla lettura” è gradita una consumazione.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.