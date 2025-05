Il binomio arte-moda in Palma Bucarelli

Si è svolta nel pomeriggio del 20 maggio, la presentazione del libro di Mariastella Margozzi “Palma Bucarelli e la moda”, in una delle locations più suggestive di Roma, la Casa Museo Boncompagni Ludovisi, in via Boncompagni 18, a poche centinaia di metri da Porta Pinciana e da via Veneto. Il libro della dottoressa Mariastella Margozzi (la quale mi onora della sua amicizia e che non manca mai di invitarmi a queste manifestazioni), il secondo da lei dedicato alla regina dell’arte italiana del ‘900, tratta di un particolare aspetto della carriera della celebre Direttrice della Galleria Nazionele di Arte Moderna, vale a dire la sua attenzione alla moda italiana, da lei considerata come una delle molteplici espressioni del multiforme genio artistico. della dottoressa Mariastella Margozzi (la quale mi onora della sua amicizia e che non manca mai di invitarmi a queste manifestazioni), il secondo da leitratta di un particolare aspetto della carriera della celebre Direttrice della Galleria Nazionele di Arte Moderna, vale a dire la sua attenzione alla moda italiana, da lei considerata come una delle molteplici espressioni del multiforme genio artistico. Per molti versi lungimirante antesignana di una tendenza che si è affermata solo dagli ultimi vent’anni, Palma Bucarelli (1910-1998) ha cercato di collegare due mondi apparentemente antitetici ma, in realtà molto simili (soprattutto sotto il profilo della creatività): l’arte e la moda. Il libro di Mariastella Margozzi ripercorre tutte le principali tappe e i più significativi eventi del percorso intrapreso dalla Bucarelli per valorizzare la moda e inserirla a pieno titolo nella dimensione artistica.

È stata una presentazione molto interessante che ci ha aiutato a comprendere che, tra i molti fattori che hanno determinato la ricostruzione del nostro Paese dopo la fine della seconda guerra mondiale, la moda ha svolto un ruolo per niente secondario. Il libro della dottoressa Margozzi (storica dell’arte e per più di vent’anni dirigente alla GNAM, ma anche Direttrice di Musei in varie regioni e città italiane) è edito da De Luca Editori d’arte e presto lo vedremo in tutte le principali librerie italiane.

