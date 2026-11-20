Una cittadella universitaria e sanitaria costruita attorno al paradigma One Health per unire formazione, cura e tutela dell’ecosistema nel quadrante sud della Capitale. La Giunta Capitolina ha approvato la delibera sull’ampliamento del Campus Bio-Medico, che ora dovrà ottenere il via libera conclusivo dall’Assemblea Capitolina.

Il Masterplan riguarda circa 225mila metri quadrati già nella disponibilità del Campus a Castel di Decima, nel Municipio IX, e riunisce nuove strutture universitarie, sanitarie, assistenziali e di ricerca insieme ai servizi di supporto necessari alla vita del polo.

Nuovi collegamenti viari e servizi per Trigoria: «Un progetto che dialoga con il quartiere e con l’ambiente»

Il piano integra opere di urbanizzazione interna, collegamenti con le strade esterne e interventi di cura del contesto urbano, ambientale e paesaggistico, con l’obiettivo di accrescere l’accessibilità e allargare i servizi disponibili per la zona e per chi abita a Trigoria.

L’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia definisce l’iniziativa «un progetto strategico per Roma» capace di fare dialogare eccellenza scientifica e territorio, migliorando mobilità, dotazioni e qualità urbana a Trigoria e nel Municipio IX; la minisindaca Titti Di Salvo rimarca invece il valore di una trasformazione che mette al centro «la salute delle persone e la salvaguardia dell’ambiente» partendo da «radici ben piantate sul territorio».

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