Il Centro di Formazione Professionale “Teresa Gullace”, nel quartiere Alessandrino 

Il Centro di Formazione Professionale Teresa Gullace si trova in zona Centocelle – Alessandrino, è raggiungibile con la Metro C (Fermata Alessandrino) e con diversi autobus di linea (312 – 552 – 114 – 213 – 554 per 3 fermate).

La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

I corsi, completamente gratuiti, sono suddivisi in:

Percorsi Triennali di Istruzione e Formazione Professionale

– Operatore del benessere – Indirizzo Estetica

– Operatore Elettronico

4° Anno duale sperimentale

Attivato dalla Regione Lazio, è riservato ad allievi che hanno conseguito la qualifica triennale e che vogliano conseguire il diploma professionale finalizzato all’abilitazione all’esercizio d’impresa e all’apertura di un’attività in proprio. Il 60% delle attività sarà svolto in azienda con contratto di alternanza lavoro o con un contratto di apprendistato.

Percorsi Formativi Individualizzati Annuali

Rivolti a soggetti svantaggiati (invalidi civili e disabili) dai 16 ai 24 anni, prevedono l’inserimento in stage aziendale.

Corsi di Apprendistato

Per apprendisti dai 18 ai 29 anni, sono articolati in:

– Modulo A prima annualità

– Modulo B prima annualità

Ecco qui di seguito un’interessante intervista a Daniela Gizzi, responsabile del Centro di Formazione Professionale “Teresa Gullace”, nel quartiere Alessandrino.

Al lavoro per Roma-Centri di Formazione Professionale Intervista a Daniela Gizzi, responsabile del Centro di Formazione Professionale "Teresa Gullace", nel quartiere Alessandrino Pubblicato da Roma Capitale su Giovedì 2 luglio 2020