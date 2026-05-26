Il cinema è di casa in viale Partenope

Nel pomeriggio del 25 maggio 2026, la sede dell’APS Partenope in viale Partenope 51 ha ospitato un incontro partecipato dedicato al docufilm “Another Home” del regista Vincenzo Giordano, sostenuto da Regione Lazio e V Municipio di Roma.

Circa ottanta soci hanno preso parte alla proiezione, trasformando la sala in uno spazio di confronto e memoria collettiva attorno al tema dell’emigrazione e del ritorno alle origini.

Il film racconta una storia di “emigrazione al contrario”: la nipote di un italiano emigrato negli Stati Uniti negli anni Quaranta arriva per la prima volta a Roma e ripercorre i luoghi che hanno segnato la vita del nonno.

Un viaggio emotivo attraverso i quartieri del V Municipio, tra strade, piazze, parchi e trattorie che hanno contribuito a formare la cultura e l’identità di una famiglia divisa tra due continenti.

Alla proiezione erano presenti anche il Presidente del Municipio V, Mauro Caliste, la vicepresidente Maura Lostia e la consigliera Tatiana Procacci.

Nel suo intervento, Caliste ha evidenziato il valore delle politiche culturali come strumento centrale dell’azione amministrativa, sottolineando l’importanza di un territorio ricco di stratificazioni storiche, archeologiche e sociali.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione culturale del territorio, che punta a rafforzare il legame tra comunità, memoria e identità locale.

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