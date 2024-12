Il Condominio Box «ha manutenuto negli anni l’area di superficie in proiezione dei box come da convenzione»

Dall’amministratore del Condominio dei Boz in piazza San Gerardo Maiella, a Villa De Sanctis, riceviamo e pubblichiamo

Con riferimento al vostro articolo del 26 10 2024, a firma di Alessandro Moriconi, con la presente comunico che il Condominio Box, che rappresento, ha manutenuto negli anni l’area di superficie in proiezione dei box come da convenzione stipulata con il Comune, pertanto, non corrisponde alla realtà dei fatti l’affermazione che il condominio box “non ha mai ottemperato a quest’obbligo“.

Il Comune, in totale autonomia (come è giusto che sia rispetto al diritto di proprietà di cui resta titolare) si è sempre occupato di installare e manutenere (anche procedendo alla sostituzione degli arredi rovinati, es. panchine) tutti gli arredi presenti sulla piazza (alberi, panchine fontanella, cestini spazzatura etc).

Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, e nel rispetto del diritto ad una giusta informazione, che necessariamente prevede una verifica alla fonte di informazioni ricevute da terzi, si rende doverosa da parte vostra una rettifica/smentita all’affermazione che il condominio box “non ha mai ottemperato a quest’obbligo“.

