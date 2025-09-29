Il fico: un tesoro mediterraneo tra tradizione e benessere

Il fico (Ficus carica L.) è tra i frutti più antichi conosciuti e coltivati dall’umanità, con origini che risalgono a circa 6.000 anni fa. Già menzionato nei testi sacri come Bibbia e Corano, era apprezzato dalle civiltà greche e romane, che lo consideravano simbolo di fertilità e prosperità.

Nato e diffuso nel Mediterraneo, continua oggi a rappresentare una coltura tipica delle aree a clima caldo e asciutto, gustato fresco o essiccato e protagonista di preparazioni che spaziano dai dolci tradizionali alle conserve, fino a piatti moderni e innovativi.

Dal punto di vista nutrizionale, il fico è un frutto di grande valore. Praticamente privo di grassi e colesterolo, apporta zuccheri semplici ad alta digeribilità, fibre, vitamine e minerali essenziali.

Una porzione di fichi può coprire fino a un quinto del fabbisogno giornaliero di fibre, utili per favorire la regolarità intestinale e contribuire al controllo della glicemia e dei livelli di colesterolo. Tra i minerali spiccano potassio e calcio, importanti per il cuore e le ossa, ma non mancano magnesio, ferro e zinco, anch’essi coinvolti in numerose funzioni fisiologiche.

Ciò che rende il fico particolarmente interessante è la ricchezza in molecole bioattive. Polifenoli, flavonoidi e antociani conferiscono un’elevata attività antiossidante, in alcuni casi superiore a quella di alimenti considerati “eccellenze” come il vino rosso e il tè.

Le varietà a buccia scura, grazie alla presenza di antociani, offrono una protezione ancora più marcata contro i radicali liberi. Studi scientifici hanno inoltre mostrato come le foglie e la buccia siano le parti del frutto con la maggiore concentrazione di sostanze benefiche.

Le potenzialità nutraceutiche del fico sono ampie e diversificate: estratti di frutti e foglie hanno evidenziato effetti antinfiammatori, antimicrobici, antidiabetici e neuroprotettivi.

La presenza di quercetina, catechine e tannini è stata collegata a una riduzione dello stress ossidativo, a un sostegno del sistema cardiovascolare e a un miglior controllo del metabolismo degli zuccheri.

Alcune ricerche preliminari suggeriscono anche un possibile ruolo nel migliorare la sensibilità insulinica e nel contrastare l’insorgenza di disturbi metabolici come obesità e diabete.

Non meno interessanti sono gli scarti dell’industria alimentare, come bucce e polpe non idonee alla vendita diretta, che risultano particolarmente ricchi di fibre e polifenoli e possono essere valorizzati come ingredienti funzionali.

In sintesi, il fico rappresenta un vero ponte tra passato e presente, un autentico “superfood” (super cibo): frutto simbolico della cultura mediterranea e al tempo stesso alimento funzionale, che unisce gusto e salute.

Inserito in una dieta equilibrata, può diventare un prezioso alleato del benessere quotidiano, dimostrando come la tradizione agricola antica trovi oggi conferma nelle moderne evidenze scientifiche.

✦ Questo articolo fa parte della rubrica “Le tre C della Salute: Cibo, Chimica, Cucina”, un viaggio tra scienza e sapori della cucina mediterranea.

La ricetta: Dessert fico bianco e noci

Ingredienti

Ricotta di pecora 500 g

30 mL latte intero

Zucchero 150 g

4 fichi

40 g di noci

Gocce di cioccolato fondente (quanto basta)

Cacao in polvere (quanto basta)

Dosi per 4 persone

Procedimento

In una ciotola, stemperare bene la ricotta di pecora con il latte, aggiungere lo zucchero e continuare a mescolare. Otterrete una crema liscia ed omogenea. Mettere in frigo.

Tagliare i fichi in quattro spicchi l’uno.

Una volta raffreddata bene, servire in un bicchiere alternando strato di crema noci sbriciolate gocce di cioccolato e due spicchi di fico per strato.

Finite con una bella spolverata di cacao.

Il gusto risiede nella semplicità.

Chef Nausica Ronca

