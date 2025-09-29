Categorie: Alimentazione La sana alimentazione Le tre C della Salute Sanità
Il fico: un tesoro mediterraneo tra tradizione e benessere

Storia millenaria, proprietà nutrizionali e benefici scientificamente provati di un frutto simbolo della dieta mediterranea

Stefano Cinti - 29 Settembre 2025

Il fico (Ficus carica L.) è tra i frutti più antichi conosciuti e coltivati dall’umanità, con origini che risalgono a circa 6.000 anni fa. Già menzionato nei testi sacri come Bibbia e Corano, era apprezzato dalle civiltà greche e romane, che lo consideravano simbolo di fertilità e prosperità.

Nato e diffuso nel Mediterraneo, continua oggi a rappresentare una coltura tipica delle aree a clima caldo e asciutto, gustato fresco o essiccato e protagonista di preparazioni che spaziano dai dolci tradizionali alle conserve, fino a piatti moderni e innovativi.

Dal punto di vista nutrizionale, il fico è un frutto di grande valore. Praticamente privo di grassi e colesterolo, apporta zuccheri semplici ad alta digeribilità, fibre, vitamine e minerali essenziali.

Una porzione di fichi può coprire fino a un quinto del fabbisogno giornaliero di fibre, utili per favorire la regolarità intestinale e contribuire al controllo della glicemia e dei livelli di colesterolo. Tra i minerali spiccano potassio e calcio, importanti per il cuore e le ossa, ma non mancano magnesio, ferro e zinco, anch’essi coinvolti in numerose funzioni fisiologiche.

Ciò che rende il fico particolarmente interessante è la ricchezza in molecole bioattive. Polifenoli, flavonoidi e antociani conferiscono un’elevata attività antiossidante, in alcuni casi superiore a quella di alimenti considerati “eccellenze” come il vino rosso e il tè.

Le varietà a buccia scura, grazie alla presenza di antociani, offrono una protezione ancora più marcata contro i radicali liberi. Studi scientifici hanno inoltre mostrato come le foglie e la buccia siano le parti del frutto con la maggiore concentrazione di sostanze benefiche.

Le potenzialità nutraceutiche del fico sono ampie e diversificate: estratti di frutti e foglie hanno evidenziato effetti antinfiammatori, antimicrobici, antidiabetici e neuroprotettivi.

La presenza di quercetina, catechine e tannini è stata collegata a una riduzione dello stress ossidativo, a un sostegno del sistema cardiovascolare e a un miglior controllo del metabolismo degli zuccheri.

Alcune ricerche preliminari suggeriscono anche un possibile ruolo nel migliorare la sensibilità insulinica e nel contrastare l’insorgenza di disturbi metabolici come obesità e diabete.

Non meno interessanti sono gli scarti dell’industria alimentare, come bucce e polpe non idonee alla vendita diretta, che risultano particolarmente ricchi di fibre e polifenoli e possono essere valorizzati come ingredienti funzionali.

In sintesi, il fico rappresenta un vero ponte tra passato e presente, un autentico superfood” (super cibo): frutto simbolico della cultura mediterranea e al tempo stesso alimento funzionale, che unisce gusto e salute.

Inserito in una dieta equilibrata, può diventare un prezioso alleato del benessere quotidiano, dimostrando come la tradizione agricola antica trovi oggi conferma nelle moderne evidenze scientifiche.

Questo articolo fa parte della rubricaLe tre C della Salute: Cibo, Chimica, Cucina”, un viaggio tra scienza e sapori della cucina mediterranea.

La ricetta: Dessert fico bianco e noci

Ingredienti

Ricotta di pecora 500 g

30 mL latte intero

Zucchero 150 g

4 fichi

40 g di noci

Gocce di cioccolato fondente (quanto basta)

Cacao in polvere (quanto basta)

Dosi per 4 persone

Procedimento

In una ciotola, stemperare bene la ricotta di pecora con il latte, aggiungere lo zucchero e continuare a mescolare. Otterrete una crema liscia ed omogenea. Mettere in frigo.

Tagliare i fichi in quattro spicchi l’uno.

Una volta raffreddata bene, servire in un bicchiere alternando strato di crema noci sbriciolate gocce di cioccolato e due spicchi di fico per strato.
Finite con una bella spolverata di cacao.

Il gusto risiede nella semplicità.

Chef Nausica Ronca

