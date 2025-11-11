Il Maestro e Margherita di Bulgakov a Libri da Palcoscenico

Il 14 novembre 2025, ore 20,30, al Teatro della Cicogna, in via della Cicogna 2, a Torre Maura, per la Rassegna Libri da Palcoscenico, a cura di Antonello Dionisi: Reading Il Maestro e Margherita aperto a tutti, dove la voce narrante si avvale di audio, musiche e immagini mentre legge alcuni brani del libro di Michail Bulgakov

Dalle pagine del libro di Bulgakov un viaggio onirico tra la storia di Pilato, la Mosca degli anni 30 e una travolgente storia d’amore tra il Maestro e Margherita.

Nella locandina anche i successivi eventi.

