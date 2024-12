“Il Natale a Tiburtina”. Tre giorni di Mostra-Mercato

Venerdì, 13, sabato 14 e domenica 15 dicembre 2024, dalle ore 8.00 alle ore 21.00, in largo Antonio Beltramelli (quartieri Pietralata/Portonaccio), ci sarà la Mostra-Mercato, denominata “Il Natale a Tiburtina”.

Un evento con stand di artigianato, commerciale, abbigliamento, vintage, prodotti tipici, idee regalo, cesti natalizi, dolciumi e molto altro ancora.

L’Associazione Culturale “Araba Fenice III”, organizzatrice dell’evento, cerca di creare, già da febbraio scorso, giornate di puro shopping, insieme alla gente del quartiere, con tante novità.

La presidente dell’Associazione, Fabiana e Socie/i (citiamo Sonia e Patrizia) ringraziano il Comitato di Quartiere Largo Beltramelli, per la collaborazione fornita, i cittadini e i negozianti della zona per l’ospitalità ricevuta.

Noi aggiungiamo che è anche un modo, per uscire, passare qualche ora diversa, curiosare tra gli stand e le bancarelle ed acquistare prodotti tipici regionali e locali, anche natalizi e tanto altro ancora.

